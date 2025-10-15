Giảm 300 thủ tục, tương đương 1.900 giờ làm việc

Sáng 15/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên bế mạc.

Phát biểu tham luận tại đại hội, ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM cho biết, khoa học công nghệ (KHCN) và đổi mới sáng tạo (ĐMST) đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho tăng trưởng của TPHCM. Trong lĩnh vực này, thành phố đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển 5 năm tới.

Cụ thể, TFP (năng suất nhân tố tổng hợp) là yếu tố khẳng định sự đóng góp của KHCN cho tăng trưởng thành phố. Dự kiến, cuối năm 2025, TFP đạt 59%, và sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới.

Kinh tế số TPHCM đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% trong năm 2025. Hiện nay, thành phố xếp hạng hai về chỉ số Chuyển đổi số và chỉ số Đổi mới sáng tạo quốc gia. Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Thành phố vươn lên hạng 30 thế giới về blockchain.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH&CN TPHCM trình bày tham luận tại Đại hội. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Để đạt được những kết quả trên, thành phố đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư.

Đơn cử, TPHCM hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho đổi mới sáng tạo; có chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công; hình thành các trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Ông Thắng cho biết, thành phố đã nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Theo đó, địa phương giảm gần 300 thủ tục liên quan đến sản xuất kinh doanh, tương đương hơn 1.900 ngày làm việc.

Ngoài ra, TPHCM thành lập các tổ công tác chuyên trách hỗ trợ trực tiếp và kịp thời cho các nhà đầu tư chiến lược. Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lĩnh vực khoa học công nghệ đã thu hút 1,6 tỷ USD (chiếm 40%) vốn FDI. Thành phố có hơn 140 doanh nghiệp khoa học và công nghệ, đứng thứ 2 cả nước.

Theo Giám đốc Sở KH&CN, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở văn phòng, trung tâm nghiên cứu và phát triển tại thành phố, điển hình như SAP (Đức), Marvell, Qualcomm (Mỹ).

Đặc biệt, TPHCM chú trọng đào tạo nguồn nhân lực với gần 100 đơn vị đào tạo chất lượng cao trên địa bàn thành phố. Thành phố là nơi tập trung hơn 55% lập trình viên của cả nước. Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 40.000 cán bộ, công chức và hàng trăm học sinh xuất sắc đã được tập huấn, đào tạo về trí tuệ nhân tạo (AI).

3 đột phá chiến lược cho KHCN

Bên cạnh những thành tựu đạt được, ông Thắng nhìn nhận, lĩnh vực KHCN thành phố cũng đang có một số thách thức lớn.

Đơn cử, cơ chế quản lý KHCN còn chưa linh hoạt theo kinh tế thị trường. Thành phố thiếu không gian thử nghiệm cho sản phẩm công nghệ mới. Hạ tầng dữ liệu chưa hoàn thiện để chuyển đổi số toàn diện. Do đó, địa phương rất cần hỗ trợ từ bộ ngành Trung ương.

Ngoài ra, mô hình liên kết "3 nhà" chưa thực sự phát triển theo chiều sâu. Tổng chi xã hội cho nghiên cứu – phát triển vẫn còn thấp.

Nhiều sản phẩm công nghệ xuất hiện tại triển lãm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nguyễn Huế

Theo Giám đốc Sở KH&CN, trong 5 năm tới, thành phố xác định một số mục tiêu lớn:

Thứ nhất, TFP đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30-40% GRDP.

Thứ hai, TPHCM trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030. Đây là nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57 vừa giao cho thành phố.

Thứ ba, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào Top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu.

Thứ tư, TPHCM có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, ông Thắng cho biết, thành phố sẽ tập trung vào 3 đột phá chiến lược:

Đột phá thứ nhất về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư. Địa phương tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược trên lĩnh vực khoa học công nghệ.

"Thông tin vui là Tập đoàn G42 của UAE đang dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỷ USD tại thành phố tới đây", ông nói.

Cùng với đó, TPHCM phát triển khu công nghệ cao, các khu thử nghiệm cho các công nghệ mới theo cơ chế đặc thù và có chính sách thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư vào khoa học công nghệ.

Đột phá thứ hai về công nghệ chiến lược và hệ sinh thái ĐMST. TPHCM ưu tiên phát triển các công nghệ là thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, chip bán dẫn, robot, blockchain, và y - sinh.

Thành phố cần thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm. Thành phố sẽ phối hợp với ĐHQG TPHCM xây dựng đề án để thành phố trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế.

Đột phá thứ ba về quản trị số và nguồn nhân lực số. Thành phố đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền thành phố hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu.

Ông Lâm Đình Thắng cho hay, địa phương sẽ tăng cường hợp tác "bốn nhà" (nhà trường – nhà nước – doanh nghiệp – quỹ đầu tư, ngân hàng) cùng với ngoại giao công nghệ và thu hút các chuyên gia quốc tế. Bên cạnh đó, TPHCM đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số để duy trì, thúc đẩy vị thế của thành phố.

Theo giới thiệu trên website, G42 là một tập đoàn toàn cầu có trụ sở tại Abu Dhabi (UAE). Doanh nghiệp tập trung đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và coi đây như một thế mạnh. G42 đánh giá AI là yếu tố nâng cao sức mạnh nguồn nhân lực, công nghiệp và định hình một tương lai bền vững. Tập đoàn được đầu tư bởi các nhà đầu tư có đẳng cấp thế giới như: Mubadala, SilverLake, Microsoft, and the Dalio Family Office.