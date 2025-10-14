Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã khai mạc phiên chính thức.

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được trình bày Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch TPHCM Nguyễn Văn Được. Ảnh: BTC

Theo đó, phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành. Tổng giá trị GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỷ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 phấn đấu đạt 8,5% (9 tháng đầu năm tăng trưởng 7,69% - không tính dầu khí).

Trong nhiệm kỳ qua, thành phố tiếp tục giữ vị thế là các trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật.

Các đột phá chiến lược được thực hiện, đã tháo gỡ nhiều điểm nghẽn. Đồng thời, Đảng bộ và chính quyền thành phố tích cực, chủ động triển khai đồng bộ 7 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị trên các lĩnh vực và bước đầu đạt một số kết quả tích cực.

Cùng với đó, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đẩy mạnh toàn diện.

TPHCM đã triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, quyết liệt mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền; thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ công.

Phần lớn các chỉ tiêu kinh tế - xã hội TPHCM của Đại hội đại biểu Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoàn thành. Ảnh: Nguyễn Huế

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Đơn cử, mô hình tăng trưởng, kết cấu hạ tầng, liên kết vùng còn chưa đồng bộ.

Địa phương đối mặt các vấn đề xã hội như phân hóa giàu nghèo, chênh lệch phát triển giữa các địa bàn. Ngoài ra, tình trạng ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước chưa được khắc phục hiệu quả; tình hình an ninh trật tự tiềm ẩn rủi ro.

10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ 5 năm

Báo cáo của Đại hội cũng nêu 3 đột phá chiến lược, về: Chính sách, thể chế; Phát triển hạ tầng; Phát triển nguồn nhân lực trong thời gian tới. Để triển khai 3 chương trình trên, báo cáo chính trị đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm.

Thứ nhất, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế theo hướng lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu; đẩy mạnh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh toàn diện; phát triển kinh tế tri thức, sáng tạo, có khả năng tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Thứ hai, kiến trúc lại không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - siêu kết nối; huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thành phố phát triển đồng bộ, văn minh, hiện đại.

Thứ ba, xây dựng, phát triển toàn diện nền văn hóa Việt Nam - TPHCM tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; xây dựng con người thành phố chân - thiện - mỹ, thấm nhuần truyền thống yêu nước, nhân văn, khơi dậy mạnh mẽ tình yêu gia đình, quê hương, Tổ quốc, nâng cao ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Thứ tư, tiếp tục đầu tư xây dựng thành phố thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo của cả nước; đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Thứ năm, bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe, tầm vóc, tuổi thọ, chất lượng cuộc sống của người dân thành phố; chú trọng thực hiện phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội, an sinh xã hội, an ninh con người.

Thứ sáu, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, bảo vệ môi trường, thúc đẩy chuyển đổi xanh, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Thứ bảy, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quốc phòng, an ninh; xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế sâu rộng, hiệu quả, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia.

Thứ tám, phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của Nhân dân, dân chủ xã hội chủ nghĩa và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân.

Thứ chín, thực hiện đồng bộ nhiệm vụ xây dựng nhà nước pháp quyền; hoàn thiện tổ chức, bộ máy, xây dựng chính quyền thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đạo đức, hiệu quả công vụ gắn với xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, dân chủ, pháp quyền, phục vụ Nhân dân.

Thứ mười, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Xây dựng đội ngũ đảng viên và cán bộ các cấp, nhất là cán bộ lãnh đạo thật sự có đủ phẩm chất, năng lực, đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, xứng đáng với truyền thống của Đảng bộ và lòng tin của Nhân dân.

Theo ông Được, Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”, kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thành phố phát huy truyền thống cách mạng, dám nghĩ những điều phi thường, dám nói những lời thật tâm, dám làm những việc đột phá, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung; nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, TPHCM quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố phát triển phồn vinh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và nghĩa tình, cùng cả nước tiến nhanh, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.