Sáng 14/10, phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm biểu dương những nỗ lực to lớn, tinh thần dấn thân, sáng tạo và thành tích đặc biệt xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong 5 năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ nhất. Ảnh: BTC

Đặc biệt, thành phố đã phục hồi nhanh, phát triển ổn định, với quy mô kinh tế sau hợp nhất đạt 123 tỷ USD, chiếm 23,5% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người vượt mức 8.900 USD, cao gấp 1,7 lần mức bình quân chung cả nước. Kinh tế số ngày càng trở thành động lực quan trọng, đóng góp trên 25% GRDP.

Thành phố cũng đi đầu cả nước về chuyển đổi xanh, phát triển đô thị thông minh, thu ngân sách chiếm hơn 1/3 tổng thu quốc gia.

Những kết quả này khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, tài chính, công nghiệp và dịch vụ lớn nhất cả nước, đồng thời mở ra cơ hội vươn lên trở thành một siêu đô thị mới nổi của khu vực.

Bên cạnh những kết quả đáng tự hào, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng yêu cầu Đảng bộ thành phố thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế, yếu kém. Trước hết là những nút thắt mang tính cấu trúc khiến tăng trưởng chưa bền vững. Các đột phá chiến lược chưa đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu cao về phát triển hạ tầng giao thông liên vùng, hạ tầng số, khoa học công nghệ và logistics.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực chủ đạo, chưa làm chủ được công nghệ cao, công nghệ lõi và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao còn chưa đáp ứng yêu cầu.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư đề nghị đại hội tập trung thảo luận kỹ và quyết tâm khắc phục các vấn đề còn tồn tại rất đáng trăn trở của thành phố, bao gồm: ùn tắc giao thông, ngập lụt do biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường không khí và xây dựng thành phố văn minh không có ma túy.

Tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối

Về phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm bày tỏ thống nhất cao với các nội dung trong văn kiện Đại hội và nhấn mạnh 6 vấn đề cần lưu ý trong quá trình triển khai thực hiện.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: BTC

Thứ nhất, xây dựng Đảng bộ thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết, đổi mới, đủ sức dẫn dắt thành phố tiên phong phát triển. Đặc biệt, cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và phụng sự nhân dân.

Việc hợp nhất TPHCM với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu là bước ngoặt lịch sử, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ. Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và đồng bào cả nước đặt nhiều kỳ vọng Thành phố mới sẽ trở thành hình mẫu “siêu đô thị”, hình thành các động lực tăng trưởng mới, vươn lên ngang tầm các đô thị quốc tế, phát triển thông minh, hiện đại, tăng trưởng xanh, bền vững, xứng đáng là trung tâm kinh tế, tài chính, khoa học công nghệ, văn hóa và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Việt Nam.

Thứ hai, đột phá thể chế, đổi mới mô hình tăng trưởng. Vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, đặc biệt là các nghị quyết chiến lược như Nghị quyết số 57 về kinh tế tri thức, Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế, và Nghị quyết số 66 để mạnh dạn thí điểm mô hình chính quyền đô thị tự chủ, phân cấp, ủy quyền linh hoạt. Thành phố cần tiếp tục phát huy truyền thống không chỉ là “cực tăng trưởng”, mà còn là “cực đổi mới, sáng tạo” dẫn đầu cả nước.

Thứ ba, Tổng Bí thư khẳng định vai trò chủ thể của nhân dân. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của người dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị. Phải thực hành sâu rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và thụ hưởng của người dân.

Thứ tư, thành phố hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm. Đồng thời, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao.

Thứ năm, thành phố kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển và không ai bị bỏ lại phía sau. Xây dựng văn hóa và hệ giá trị con người thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, lấy “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” làm biểu trưng lan tỏa giá trị.

Thứ sáu, tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, xây dựng xã hội an ninh, an toàn, công bằng và hạnh phúc cho tất cả người dân.

Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng sâu sắc rằng, với tầm nhìn, khát vọng và truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, TPHCM sẽ vươn lên mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng và phát triển phồn vinh, thịnh vượng, xứng đáng là trung tâm của đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng, thuộc nhóm 100 thành phố có năng lực cạnh tranh, hạnh phúc và bền vững hàng đầu thế giới.