Mỡ máu là thuật ngữ chỉ các chất béo có trong máu, quan trọng nhất là cholesterol và triglyceride. Không phải tất cả cholesterol đều có hại. Trên thực tế, mỡ máu được chia thành hai loại chính: Mỡ máu xấu và mỡ máu tốt, với vai trò rất khác nhau đối với sức khỏe tim mạch.

Mỡ máu xấu tăng cao là một trong những yếu tố hàng đầu dẫn đến các bệnh tim mạch. Trong một số trường hợp, việc điều chỉnh lối sống đúng cách có thể mang lại hiệu quả rõ rệt, ngay cả khi chưa sử dụng thuốc.

Bác sĩ tim mạch Trần Quán Nhậm (Trung Quốc) cho biết, một người quen của ông đã cải thiện đáng kể chỉ số cholesterol xấu (LDL) chỉ sau một tháng nhờ kiên trì vận động và thay đổi chế độ ăn uống.

Theo bác sĩ Trần, kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số LDL của bệnh nhân lên tới 187mg/dL, cao hơn nhiều so với ngưỡng khuyến nghị là 130mg/dL.

Do không muốn dùng thuốc, người bệnh đã được bác sĩ tư vấn tập trung vào 2 yếu tố chính là vận động thể chất và kiểm soát chế độ ăn uống. Nếu sau một tháng áp dụng mà chỉ số LDL vẫn ở mức cao, khi đó, bệnh nhân cần xem xét việc sử dụng thuốc.

Giảm ăn thịt đỏ (lợn, bò...) tốt cho sức khỏe. Ảnh: Ban Mai

Thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ, người đàn ông này duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày từ 30 phút đến 1 giờ với các hình thức vận động vừa sức như chạy bộ hoặc chơi bóng bàn. Song song đó, chế độ ăn uống cũng được điều chỉnh đáng kể. Anh gần như loại bỏ thịt đỏ (lợn, bò) khỏi thực đơn hằng ngày, ưu tiên các loại thịt trắng như gà, cá. Ngoài ra, khẩu phần ăn được bổ sung nhiều loại rau tốt cho sức khỏe như bông cải xanh, hành tây...

Theo Setn, sau một tháng kiên trì thực hiện, người bệnh quay lại tái khám và xét nghiệm máu. Kết quả ghi nhận chỉ số cholesterol xấu đã giảm xuống còn 90 mg/dL, đồng nghĩa giảm gần 50% so với ban đầu. Theo bác sĩ Trần, đây là một kết quả rất ấn tượng và cho thấy hiệu quả rõ rệt của việc thay đổi lối sống một cách nghiêm túc.

Bên cạnh việc chia sẻ câu chuyện trên, bác sĩ Trần cũng chỉ ra ba yếu tố phổ biến có thể khiến cholesterol xấu tăng cao. Đầu tiên là thói quen ngồi nhiều, ít vận động. Mặc dù cholesterol xấu cao phần lớn liên quan đến yếu tố di truyền nhưng việc thiếu vận động hằng ngày vẫn làm gia tăng nguy cơ rối loạn mỡ máu.

Thứ hai là tình trạng căng thẳng kéo dài. Nhiều nghiên cứu chứng minh trạng thái tâm lý và sinh lý có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Căng thẳng mạn tính có thể làm rối loạn hệ thần kinh và nội tiết, từ đó ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa cholesterol trong cơ thể.

Cuối cùng là việc thường xuyên tiếp xúc với các chất hóa dẻo nhân tạo. Một số nghiên cứu quy mô nhỏ cho rằng việc tiếp xúc lâu dài với các hợp chất hóa học trên có thể làm tăng nguy cơ tích tụ cholesterol trong máu.

Theo bác sĩ, việc duy trì vận động đều đặn, kiểm soát chế độ ăn uống và hạn chế các thói quen xấu không chỉ giúp cải thiện chỉ số cholesterol mà còn góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch lâu dài.