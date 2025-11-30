Các nhà khoa học Mỹ cho biết ăn nấm thường xuyên có thể tăng cường sức khỏe tim mạch nhờ khả năng giảm triglyceride, một loại mỡ phổ biến trong cơ thể. Mức triglyceride cao làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ bởi góp phần làm hẹp và cứng động mạch.

Một bài đánh giá mới công bố trên tạp chí Tổng quan Nghiên cứu Dinh dưỡng và Khoa học Thực phẩm, đã phân tích dữ liệu từ hơn 22 nghiên cứu về ảnh hưởng của nấm đối với sức khỏe tim mạch. Kết quả chứng minh những người ăn nấm hằng ngày, dù theo kế hoạch ăn uống lành mạnh hay tự chọn chế độ, đều có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và chuyển hóa thấp hơn. Nghiên cứu cũng ghi nhận việc ăn nấm trong chế độ ăn tự chọn giúp giảm huyết áp, dù kết quả này hạn chế hơn so với các chế độ ăn đã được thiết kế khoa học.

Nấm có nhiều chủng loại phong phú, chế biến được đa dạng món ăn. Ảnh: BHF

Trong các nghiên cứu, người tham gia ăn từ 30 đến 100g nấm mỗi ngày thường có sức khỏe tim mạch tốt hơn. Một phân tích chỉ ra rằng nhóm người ăn từ 35 đến 300g nấm sò mỗi ngày có mức triglyceride giảm rõ rệt.

Các tác giả từ Đại học Purdue (Mỹ) nhấn mạnh nấm giàu chất xơ, kali và sắt, đồng thời có thể bổ sung vào nhiều bữa ăn: trứng chiên vào bữa sáng, súp vào bữa trưa, mỳ Ý vào bữa tối. Nấm cũng ít calo, không chất béo, không cholesterol và rất ít natri. Nấm mỡ cung cấp đồng, selen, riboflavin và niacin, trong khi nấm maitake cung cấp nhiều chất xơ và các dưỡng chất tương tự nấm mỡ.

Đây không phải lần đầu khoa học chứng minh nấm tốt cho tim. Một tổng quan năm 2020 phân tích 8 thử nghiệm lâm sàng cho thấy nấm giúp cải thiện huyết áp và mức đường huyết, góp phần bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tổng quan năm 2023 dựa trên 22 nghiên cứu còn cho thấy nấm giúp giảm protein C-reactive, một chỉ số viêm dự đoán nguy cơ tim mạch như đau tim và đột quỵ.

Bác sĩ Jonathan Behar, chuyên gia tim mạch, cũng nhấn mạnh 4 thói quen quan trọng để bảo vệ tim: tránh đồ ăn nhiều đường, muối và chất béo bão hòa; hạn chế lối sống ít vận động; tránh ngồi trên sofa trước 20h; duy trì giao tiếp xã hội thường xuyên để giảm nguy cơ cô đơn.

Những thông tin trên cho thấy nấm là thực phẩm bổ dưỡng, dễ bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày, giúp giảm huyết áp cao, mỡ máu, bảo vệ tim mạch và nâng cao sức khỏe tổng thể. Ăn nấm mỗi ngày là cách đơn giản nhưng hiệu quả để chăm sóc tim mạch lâu dài.