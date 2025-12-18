Một người đàn ông Trung Quốc 39 tuổi, thân hình vạm vỡ, có thói quen tập thể dục đều đặn, bất ngờ ngất xỉu khi đang luyện tập và được đưa đi cấp cứu. Kết quả thăm khám cho thấy bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp tính, mạch vành tắc nghẽn nghiêm trọng, nguyên nhân đến từ chỉ số cholesterol (mỡ máu) quá cao.

Theo bác sĩ tim mạch Trần Quán Nhậm (Trung Quốc), kết quả xét nghiệm cho thấy cholesterol lipoprotein mật độ thấp (LDL) của bệnh nhân lên tới 187mg/dL, cao hơn nhiều so với ngưỡng an toàn 130mg/dL. LDL thường được gọi là “cholesterol xấu”, có mối liên hệ trực tiếp với các bệnh tim mạch nguy hiểm.

Một trường hợp khác là cô gái hơn 20 tuổi, vóc dáng gầy, không có biểu hiện béo phì. Tuy nhiên, chỉ số LDL của cô lên tới 220mg/dL. Trước nguy cơ mắc bệnh tim sớm, bác sĩ đã khuyến nghị bệnh nhân điều trị bằng thuốc kiểm soát cholesterol.

Mảng vàng quanh mắt cảnh báo dấu hiệu mỡ máu cao. Ảnh: Atlanticcardiovascular

Từ những ca bệnh trên, bác sĩ Trần cho biết quan niệm cho rằng chỉ người béo, ít vận động mới bị cholesterol cao là không chính xác. Trong các nghiên cứu khoảng 20 năm gần đây, y học đã chứng minh LDL có mối liên hệ rất chặt chẽ với các bệnh tim mạch, đột quỵ não và bệnh tim, bất kể tuổi tác hay thể trạng.

Khi LDL trong máu tăng cao dễ tích tụ trên thành mạch, hình thành các mảng xơ vữa, làm hẹp hoặc tắc mạch máu. Quá trình này diễn ra âm thầm và có thể dẫn đến các biến cố nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Dấu hiệu cảnh báo mỡ máu cao

Trước khi xảy ra các biến cố nguy hiểm, cơ thể thường phát ra những tín hiệu cảnh báo sớm LDL cao, trong đó có thể quan sát ngay trên khuôn mặt. Bác sĩ Trần cho biết, dấu hiệu đầu tiên là dái tai xuất hiện nếp gấp, cho thấy sự suy giảm các sợi đàn hồi trong cơ thể. Dấu hiệu thứ hai là các mảng vàng quanh mắt, phản ánh tình trạng LDL cao đến mức không còn chỗ tích tụ và phải lắng đọng ở vùng này.

Ngoài hai dấu hiệu kể trên, trong những trường hợp nặng hơn, người bệnh còn có thể xuất hiện các triệu chứng như chóng mặt, cảm giác căng tức đầu, cổ bị căng cứng. Đây đều là những biểu hiện không nên xem nhẹ.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi nhận thấy cơ thể có các triệu chứng bất thường, người dân nên sớm đến cơ sở y tế để kiểm tra chỉ số cholesterol. Việc phát hiện và kiểm soát cholesterol xấu kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa các bệnh tim mạch, đột quỵ và những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra.