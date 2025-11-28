Mố cầu Trần Phú trên tuyến ven biển Nha Trang bị sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc

Ngày 28/11, Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa đã phong tỏa một phần cầu Trần Phú, nằm sát biển Nha Trang, để cảnh báo và tiến hành sửa chữa sau khi mố cầu này bị sạt lở nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đang khắc phục sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc

Ghi nhận của PV VietNamNet, sau trận mưa lũ lịch sử ở Nha Trang, cùng với sóng lớn đánh dữ dội, mố bên phải cầu Trần Phú đã bị sạt lở. Nhiều khối bê tông đứt gãy, rơi xuống biển, để lộ hệ thống ống kỹ thuật.

Đơn vị thi công đã huy động phương tiện, vật tư và nhân lực để gia cố bằng rọ sắt và đá hộc tại cầu này. Đồng thời, cơ quan chức năng đã cấm xe tải trên 2,5 tấn và ô tô khách hơn 16 chỗ qua cầu nhằm đảm bảo an toàn.

Cơ quan chức năng phong tỏa một phần cầu để khắc phục sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc

Theo phương án phân luồng giao thông, xe tải có trọng tải trên 2,5 tấn và xe khách từ 16 chỗ trở lên sẽ bị cấm lưu thông từ đường Phạm Văn Đồng qua cầu Trần Phú vào trung tâm thành phố. Hướng ngược lại từ trung tâm qua cầu Trần Phú đi đường Phạm Văn Đồng vẫn được phép lưu thông bình thường.

Các phương tiện nêu trên khi di chuyển từ phía Bắc vào trung tâm, lộ trình được điều chỉnh như sau: lưu thông qua các tuyến đường Phạm Văn Đồng - Tôn Thất Tùng - 2 Tháng 4 - Xóm Cồn - Trần Phú, sử dụng cầu Xóm Bóng thay cho cầu Trần Phú.

Riêng với xe khách trên 16 chỗ đến tham quan Tháp Bà Ponagar, lộ trình di chuyển sẽ là: từ đường Phạm Văn Đồng - Cù Huân, dừng đón, trả khách tại đường 2 Tháng 4 (trước Tháp Bà Ponagar hoặc đường Cù Huân), sau đó tiếp tục đi theo đường 2 Tháng 4 - Tôn Thất Tùng - Phạm Văn Đồng, và cuối cùng là bãi đậu xe cạnh Nhà hàng Yến Sào.

Cầu Trần Phú khởi công năm 1999 và hoàn thành năm 2002, dài gần 46m, rộng 22m, gồm hai làn xe 7,5m và lề đi bộ 2,75m. Cầu kết nối hai trục ven biển Trần Phú và Phạm Văn Đồng.

Đơn vị thi công huy động máy móc, vật tư và nhân lực để xử lý sạt lở. Ảnh: Xuân Ngọc

Trước đó, bão số 15 Koto chưa đổ bộ nhưng tối 27/11, vùng biển Khánh Hòa đã bị ảnh hưởng, từng đợt sóng cao 2-3m liên tục đánh vào bờ, khiến nước tràn lên đường Phạm Văn Đồng, gây khó khăn cho việc di chuyển. Một số người đi xe máy đã bị ngã do sóng lớn.