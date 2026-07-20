Gia đình ông N.M.Đ. có 236m2 đất ở tại nông thôn đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, toàn bộ thửa đất nằm trong quy hoạch của hai dự án khác nhau, gồm 101m2 thuộc dự án mở rộng quốc lộ và 135m2 thuộc dự án mở rộng khu công nghệ cao.

Ông Đ. băn khoăn khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện hai dự án này thì việc bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư sẽ được tính gộp hay tách riêng theo từng dự án.

Một thửa đất có thể thuộc phạm vi thu hồi của hai dự án khác nhau. Ảnh minh hoạ: VĐ.

Trả lời vấn đề trên, Cục Quản lý đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, theo Mẫu số 44 về Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025 của Chính phủ, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được phê duyệt theo từng dự án đối với người có đất bị thu hồi và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Như vậy, trường hợp một thửa đất thuộc phạm vi thu hồi của hai dự án khác nhau thì việc lập và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được thực hiện riêng đối với từng dự án, không tính gộp chung.

Cục Quản lý đất đai cũng cho biết, việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất hiện được thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong đó có Nghị quyết số 254/2025 của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 88/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 151/2025 về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương hai cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; Nghị định số 226/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn Luật Đất đai và Nghị định số 49/2026 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị quyết số 254/2025.

Đối với từng trường hợp cụ thể, Cục Quản lý đất đai khuyến nghị người dân nghiên cứu các quy định nêu trên và liên hệ cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn, giải quyết theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.