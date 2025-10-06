Theo dự thảo, thông tư này quy định việc xác định tương đương chức danh nhà giáo khi thay đổi vị trí việc làm. Thông tư khi được ban hành áp dụng đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp nhà giáo được hưởng chính sách thu hút, đãi ngộ theo quy định của Chính phủ hoặc giảng dạy trong cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng.

Mục đích của thông tư là làm căn cứ để cơ quan có thẩm quyền quyết định thay đổi vị trí việc làm nhà giáo và bổ nhiệm chức danh nhà giáo tương đương. Các chức danh nhà giáo được xác định tương đương khi cùng nhóm chức danh nghề nghiệp viên chức, có cùng hệ số lương.

Dưới đây là dự kiến các nhóm chức danh nhà giáo tương đương:

Bộ GD-ĐT lấy ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư này đến hết ngày 21/10/2025.

Khi thông tư được thông qua và ban hành, các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng, điều động, tiếp nhận, thuyên chuyển nhà giáo có thẩm quyền xác định chức danh tương đương căn cứ thông tư này để thực hiện thay đổi chức danh nghề nghiệp.