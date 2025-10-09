PGS.TS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại cho hay, với mục tiêu đào tạo nhân lực chất lượng cao, có năng lực khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, cạnh tranh trên thị trường lao động trong nước và quốc tế, năm 2025, trường phát triển 3 chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế. Các chương trình mới gồm: Logistics và Quản lý vận tải đa phương thức (ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng); Quản trị sự kiện và dịch vụ giải trí (ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành); Phân tích dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (ngành Kinh tế số).

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu nhân lực có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trường mở thêm ngành Khoa học máy tính với chương trình đào tạo Ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh.

Các chương trình đào tạo này sẽ được đưa vào tuyển sinh từ năm 2026.

Nhà trường đánh giá đây là những lĩnh vực có xu hướng phát triển mạnh và nhu cầu nhân lực cao trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Hoàng, Hiệu trưởng Trường ĐH Thương mại thông tin về 1 ngành và 4 chương trình đào tạo đại học được mở mới. Ảnh: Thanh Hùng

Sáng 9/10, Trường ĐH Thương mại tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bên liên quan nhằm hoàn thiện chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ đại học năm 2025.

PGS.TS Nguyễn Hoàng cho biết, hội thảo là diễn đàn để lắng nghe ý kiến về yêu cầu kiến thức, kỹ năng và phẩm chất nghề nghiệp, phục vụ việc mở ngành và hoàn thiện chương trình đào tạo.

Các góp ý sẽ là căn cứ quan trọng giúp nhà trường cùng các đơn vị chuyên môn tiếp tục hoàn thiện chương trình, đáp ứng kỳ vọng xã hội và nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp.

Trường ĐH Thương mại tổ chức hội thảo để xin góp ý các bên liên quan để xây dựng và hoàn thiện chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra trình độ đại học năm 2025.

Ảnh: Thanh Hùng

Đây cũng là dịp để Trường ĐH Thương mại gặp gỡ, trao đổi kế hoạch hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, khẳng định sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và nhu cầu thị trường lao động.

PGS.TS Nguyễn Hoàng cho biết, nhà trường mong muốn nhận được sự đồng hành của doanh nghiệp trong triển khai các học phần thực hành, thực tế và thực tập nghề nghiệp, nhằm nâng cao chất lượng, giá trị và sức cạnh tranh của người học.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến thực tiễn từ doanh nghiệp, tổ chức ngoài và đơn vị kiểm định đã được ghi nhận, góp phần hoàn thiện chương trình đào tạo.

Đến năm 2025, Trường ĐH Thương mại đã xây dựng 15 chương trình đào tạo định hướng chuyên sâu nghề nghiệp quốc tế trong tổng số 45 chương trình trình độ đại học.