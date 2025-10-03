Dự thảo thông tư mới bỏ chức danh trợ giảng (hạng III, mã số V.07.01.23). Theo Bộ GD-ĐT, điều chỉnh này xuất phát từ dự thảo Luật Giáo dục đại học, trong đó quy định trợ giảng chỉ là người thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ giảng dạy, không còn được xếp thành một chức danh viên chức giảng dạy.

Ngoài ra, dự thảo cũng thay đổi cách gọi các chức danh nghề nghiệp của giảng viên: Thay vì phân hạng như trước đây (giảng viên hạng III, giảng viên chính hạng II, giảng viên cao cấp hạng I), nay sẽ chỉ còn các tên gọi giảng viên, giảng viên chính và giảng viên cao cấp.

Những điều chỉnh này nhằm bảo đảm thống nhất với quy định của Luật Nhà giáo và Luật Viên chức (sửa đổi).

Theo dự thảo thông tư mới, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo và bồi dưỡng cơ bản giữ nguyên như trước, chỉ có một điểm thay đổi: Thay vì yêu cầu “có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên”, nay quy định là “có chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn nghề nghiệp giảng viên”.

Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

Theo dự thảo thông tư mới, tiêu chuẩn năng lực của giảng viên được quy định theo 3 cấp: Giảng viên, giảng viên đại học chính và giảng viên đại học cao cấp.

Đại diện các trường đại học tại hội nghị Giáo dục đại học diễn ra mới đây.

Trong đó, giảng viên đại học chính phải đáp ứng tiêu chuẩn:

Chủ trì thực hiện ít nhất 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc cấp cao hơn đã nghiệm thu từ đạt trở lên;

Chủ trì hoặc tham gia biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ ĐH trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo và có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

Tác giả của ít nhất 3 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của mình đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Có năng lực ứng dụng công nghệ thông tin và sử dụng ngoại ngữ trong thực hiện các nhiệm vụ của chức danh giảng viên đại học chính.

Giảng viên đại học được đăng ký xét thăng tiến vào chức danh giảng viên đại học chính khi đạt chuẩn nghề nghiệp; có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học hoặc tương đương tối thiểu đủ 6 năm đối với người có bằng thạc sĩ; đủ 4 năm đối với người có bằng tiến sĩ; trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Giảng viên đại học cao cấp phải đáp ứng tiêu chuẩn:

Chủ trì thực hiện ít nhất 2 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở hoặc 1 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã nghiệm thu từ đạt trở lên;

Hướng dẫn ít nhất 2 học viên được cấp bằng thạc sĩ hoặc hướng dẫn chính hoặc phụ ít nhất 1 nghiên cứu sinh được cấp bằng tiến sĩ (đối với giảng viên giảng dạy các ngành thuộc nhóm ngành khoa học sức khỏe, hướng dẫn 1 học viên bảo vệ thành công luận văn chuyên khoa hoặc bác sỹ nội trú được tính như hướng dẫn 1 học viên được cấp bằng thạc sĩ;

Đối với giảng viên giảng dạy các ngành nghệ thuật có thể thay thế việc hướng dẫn chính hoặc phụ 1 nghiên cứu sinh bằng 1 công trình nghiên cứu, sáng tác được giải thưởng có uy tín trong và ngoài nước;

Đối với giảng viên không tham gia hướng dẫn luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ thì số lượng đề tài nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu phải gấp 2 lần số lượng đề tài nghiên cứu khoa học);

Chủ trì biên soạn ít nhất 1 sách phục vụ đào tạo được hội đồng khoa học thẩm định, nghiệm thu và đưa vào sử dụng trong đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên phù hợp với ngành, chuyên ngành giảng dạy hoặc đào tạo, có mã số chuẩn quốc tế ISBN;

Tác giả của ít nhất 6 bài báo khoa học là công trình nghiên cứu khoa học của mình đã được công bố trên tạp chí khoa học có mã số chuẩn quốc tế ISSN.

Giảng viên đại học chính được đăng ký xét thăng tiến vào chức danh giảng viên đại học cao cấp khi đạt chuẩn nghề nghiệp; phải có thời gian giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học chính hoặc tương đương tối thiểu đủ 4 năm; trong đó phải có ít nhất 1 năm (đủ 12 tháng) giữ chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học chính.

Bộ GD-ĐT tiếp nhận ý kiến góp ý cho dự thảo thông tư này đến hết ngày 31/10 qua Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục, Bộ GD-ĐT, số 35 Đại Cồ Việt, phường Bạch Mai, Hà Nội; hoặc email: ptsbang@moet.gov.vn