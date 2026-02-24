Dấu hiệu nằm ở vòng bụng

Theo Thạc sĩ, bác sĩ Đỗ Hoa Quỳnh - Khoa Bệnh lý tuyến giáp, Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thói quen ăn uống quá mức, nhiều rượu bia và sinh hoạt thiếu điều độ vào dịp lễ, Tết có thể làm gia tăng nguy cơ hội chứng chuyển hóa là kẻ thù của tim mạch. Nếu không được theo dõi và kiểm soát kịp thời, tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ đái tháo đường type 2, bệnh tim mạch và đột quỵ.

Bác sĩ Quỳnh cho biết dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là người mắc hội chứng chuyển hóa thường tích tụ mỡ nhiều ở vùng bụng, tạo nên cơ thể hình “quả táo”.

Nếu sau Tết, bạn thấy bụng to lên rõ rệt, quần áo chật hơn dù cân nặng không tăng quá nhiều, đó có thể là tín hiệu cần theo dõi sức khỏe.

So với vị trí khác, mỡ tích ở vùng bụng là vị trí nguy hiểm vì làm tăng nguy cơ đái tháo đường type 2 và bệnh tim mạch. Mỡ nội tạng bao quanh các cơ quan trong ổ bụng có hoạt tính chuyển hóa mạnh, thúc đẩy tình trạng kháng insulin, rối loạn mỡ máu và tăng huyết áp.

Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - chuyên khoa Nội (thành viên Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam) ở tuổi 25, sau mùa Tết mọi người không thấy thay đổi về cân nặng nhiều nhưng đến 35-40 tuổi, cơ thể đốt cháy năng lượng kém hiệu quả hơn, mỡ dễ tích lại - đặc biệt là ở bụng.

Bữa ăn ngày Tết gây dư thừa năng lượng dẫn tới tăng cân. Ảnh: Thu Hương.

Nếu ăn dư khoảng 300 kcal mỗi ngày trong 2 tuần Tết, tổng năng lượng dư có thể tương đương 0,5-0,8kg mỡ tích lũy (tùy cơ địa). Con số trên cân có thể tăng nhiều hơn do còn cộng thêm nước và glycogen - lý do khiến nhiều người “ăn không quá nhiều” nhưng vẫn tăng cân sau kỳ nghỉ.

20 phút mỗi ngày đốt năng lượng

Để giải quyết năng lượng dư thừa, bác sĩ Hoàng nhấn mạnh mỗi người nên dành 15-20 phút thử các bài tập cường độ cao ngắt quãng (HIIT) mức độ vừa phải như nâng cao gối, jumping jack, plank, burpee… Cường độ từ các bài tập này giúp tăng tiêu hao năng lượng ngay cả sau khi kết thúc buổi tập cơ thể tiếp tục đốt năng lượng cao hơn bình thường trong vài giờ sau đó.

Tuy nhiên, người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, đau khớp nặng, mới sinh chưa hồi phục hoặc ít vận động lâu năm nên bắt đầu bằng đi bộ nhanh, tập sức bền nhẹ và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thử các bài tập cường độ cao.

Trước khi ngủ, bạn có thể làm vài động tác kéo giãn nhẹ, tư thế yoga đơn giản như “gác chân lên tường”, kết hợp thở chậm, sâu.

Ngoài ra, bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng nhấn mạnh thêm, mỗi người nên loại bỏ stress vì đây là một yếu tố đẩy cortisol lên cao. Cortisol tăng kéo dài có thể liên quan tích mỡ bụng và nhiều vấn đề sức khỏe khác. Vì thế, bên cạnh việc ăn uống, ngủ nghỉ, bạn hãy cho bản thân quyền được nghỉ ngơi, từ chối bớt những cuộc hẹn không cần thiết, dành vài giờ cho sở thích cá nhân.

Bác sĩ Hoàng gợi ý bảng tham chiếu ước tính lượng calo hấp thụ (không thay thế tư vấn cá nhân hóa) có thể dùng như sau cho phụ nữ Việt Nam, chiều cao trung bình, công việc văn phòng:

- Phụ nữ 30-35 tuổi, sau sinh trên 1 năm, ít vận động: khoảng 1.600-1.800 kcal/ngày.

- Phụ nữ 30-35 tuổi, đang cho con bú 0–6 tháng: khoảng 2.100-2.300 kcal/ngày.

- Phụ nữ 36-45 tuổi, tiền mãn kinh sớm, vận động nhẹ: khoảng 1.500-1.700 kcal/ngày.

Trong giai đoạn sau Tết, mọi người ưu tiên thực phẩm giàu protein chất lượng (thịt nạc, cá, tôm, đậu phụ, trứng), ngũ cốc nguyên hạt (gạo lứt, yến mạch, bánh mì đen…), rau xanh, trái cây ít đường và chất béo tốt từ các loại hạt.

Nhiều ca cấp cứu dồn dập vào thời điểm giao thừa Nhiều bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu trong tình trạng nặng, đặc biệt có bệnh nhân từ Lai Châu đến do viêm tụy cấp nặng.

Bé gái phải đi cấp cứu sau khi ăn bát miến tại nhà Sau khi ăn bát miến, bé gái có biểu hiện đau cổ, nuốt vướng nên gia đình vội đưa con đi cấp cứu. Các bác sĩ đã phát hiện một mảnh xương lợn cắm vào thực quản bệnh nhi.