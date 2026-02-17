Trong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Bệnh viện E (Hà Nội) đã tiếp nhận cấp cứu nhiều bệnh nhân nặng. Ngay thời khắc 0h, xe cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E liên tiếp đưa 2 người bệnh vào cấp cứu.

Người bệnh nam, 51 tuổi, ở Lai Châu được chuyển lên từ Bệnh viện đa khoa Lai Châu với chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn - viêm tụy cấp do tăng Triglicerid, đái tháo đường type II, suy thận cấp… Khai thác tiền sử bệnh án, trước đó 1 ngày, người bệnh có biểu hiện đau bụng và tăng dần kèm theo sốt, đã được truyền dịch nhưng không đỡ, phải nhập viện.

Các bệnh nhân chuyển đến trong đêm giao thừa. Ảnh: BVCC.

Tiếp đó, người bệnh nam trẻ tuổi, ở Hà Nội cũng được đưa vào viện do tai nạn giao thông, ngã xước xát phần mặt bên trái, đau phần tay trái… đã được các bác sĩ xử trí vết thương kịp thời.

Ngay bên giường bên, các bác sĩ khoa Cấp cứu cũng đang cấp cứu cho người bệnh nam, 14 tuổi ở Hà Nội, bị đau vùng bụng tăng dần kèm đi ngoài phân lỏng. Cách đây 3 ngày, người bệnh có phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa, dẫn lưu ổ bụng… Người bệnh được theo dõi tắt ruột sau mổ, áp xe tồng dư sau mổ viêm phúc mạc ruột thừa.

Tại khoa Khám bệnh và Cấp cứu tim mạch, Trung tâm tim mạch, các bác sĩ, điều dưỡng cũng đang căng mình cấp cứu người bệnh nam, 19 tuổi, ở Hà Nội bị tai nạn giao thông trước đó. Người bệnh rơi vào trạng thái nguy kịch, huyết áp giảm đột ngột, theo dõi chấn thương ngực kín, bụng kín.

Nhiều ca nặng được đưa vào cấp cứu trong thời khắc giao thừa. Ảnh: BVCC.

Ban lãnh đạo bệnh viện đã cùng với các bác sĩ hội chẩn và đưa ra phương án cấp cứu tốt nhất cho người bệnh… Người bệnh được tiếp hành chụp lại toàn bộ ổ bụng để đánh giá mức độ tổn thương và được theo dõi chặt chẽ 24/24h, thở máy.

Cũng đúng vào thời khắc đó, xe cấp cứu ngoại viện đã đưa một người bệnh trong tình trạng lơ mơ, tiếp xúc khó. Người bệnh được theo dõi nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp và biến chứng của bệnh đái tháo đường.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương - Phó trưởng khoa Kiểm tra sức khỏe - trực tại khoa Cấp cứu cho biết, trong thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, các bác sĩ trực đã phải căng mình cấp cứu cho nhiều ca bệnh với nhiều bệnh lý khác nhau như chấn thương do tai nạn sinh hoạt, tắc ruột, tai biến mạch máu não, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim.

Nhằm xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp, bệnh viện đã bố trí các ca trực 24/24 giờ, với sự tham gia của các bác sĩ nội khoa, bác sĩ ngoại và các điều dưỡng và đặc biệt là đội cấp cứu ngoại viện tăng cường triệt để để cấp cứu người bệnh kịp thời nhất.

Trong dịp Tết 2026 này, các khoa của Bệnh viện E vẫn đang điều trị nội trú cho trên 300 người bệnh. Vì vậy, Bệnh viện E đã chủ động triển khai các phương án chuẩn bị nhân lực, cơ số thuốc, vật tư y tế… cơ bản đáp ứng nhu cầu chăm sóc và điều trị cho người bệnh.

Trong 3 ngày, từ ngày 16/2-18/2/2026 (tức ngày 29 Tết đến mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026), Bệnh viện E cung cấp suất ăn Tết miễn phí cho người bệnh điều trị nội trú, người nhà người bệnh (1 người) và toàn bộ cán bộ y tế tham gia trực Tết tại bệnh viện.

Đối với bệnh nhân lưu trú lại dịp Tết Nguyên đán, Bệnh viện E có hình thức hỗ trợ bằng các suất ăn miễn phí đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người bệnh. Điều này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của người thầy thuốc “nhường cơm sẻ áo” cho người bệnh và người chăm sóc đón Tết tại Bệnh viện.

Giá trị suất ăn là 100.000 đồng/người/ngày được chia làm 3 bữa: Bữa sáng, bữa trưa và bữa tối trong 3 ngày, bằng hình thức phát phiếu. Các khoa lập danh sách người bệnh và người chăm sóc gửi phòng Công tác xã hội để nhận phiếu ăn. Suất ăn được phục vụ tại nhà ăn bệnh viện.

