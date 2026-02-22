Sau những ngày uống nhiều rượu bia trong dịp Tết, tôi nên uống trà xanh hay hay loại trà nào giúp thải độc nhanh, tốt cho gan? (Nguyễn Trung - Thanh Xuân, Hà Nội).

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng - chuyên khoa Nội, Hội Y học dưới nước và Oxy cao áp Việt Nam tư vấn:

Những ngày Tết với lịch tiệc tùng dày đặc, rượu bia, nước ngọt và thực phẩm giàu chất béo dễ khiến cơ thể rơi vào trạng thái mệt mỏi, đầy bụng, tăng cân. Mọi người cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống, sinh hoạt, một số loại trà quen thuộc có thể trở thành “trợ thủ” giúp cơ thể nhẹ nhàng hơn.

Sau Tết, bạn có thể lựa chọn 4 loại trà sau:

1. Trà xanh

Trà xanh chứa catechin, đặc biệt là Epigallocatechin Gallate (EGCG) là hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ tăng nhẹ tốc độ chuyển hóa. Catechin và EGCG được ghi nhận có thể góp phần giảm stress oxy hóa - tình trạng thường gia tăng sau những bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Tuy nhiên, bạn nên uống trà xanh loãng, sau bữa ăn khoảng 30-60 phút; tránh uống khi đói hoặc pha quá đặc vì có thể gây cồn cào, khó chịu dạ dày.

2, Nước lá vối

Lá vối là thức uống quen thuộc trong dân gian Việt Nam. Một số dữ liệu tiền lâm sàng cho thấy chiết xuất lá vối chứa hàm lượng polyphenol khá cao - nhóm chất chống oxy hóa giúp bảo vệ tế bào trước tổn thương do gốc tự do.

Ngoài ra, lá vối được ghi nhận có khả năng ức chế men alpha-glucosidase - enzyme tham gia phân giải tinh bột thành đường, từ đó có thể góp phần làm chậm hấp thu đường. Trong lá vối còn có beta-sitosterol, một phytosterol thực vật liên quan đến chuyển hóa lipid.

Lá vối có thể nấu lấy nước uống, tốt cho sức khỏe. Ảnh: Huệ Chi.

3. Trà gừng

Sau những bữa ăn nhiều đạm, béo, cảm giác đầy hơi, chướng bụng là tình trạng phổ biến. Trà gừng với đặc tính ấm, cay nhẹ kích thích tiêu hóa, giảm cảm giác buồn nôn, khó chịu. Một cốc trà gừng ấm sau bữa ăn hoặc vào buổi sáng có thể giúp cơ thể dễ chịu hơn, đặc biệt trong những ngày thời tiết se lạnh đầu năm.

4. Trà hoa cúc

Những ngày Tết thường đi kèm tình trạng thức khuya, xáo trộn nhịp sinh hoạt. Trà hoa cúc có tác dụng an thần nhẹ, thư giãn hệ thần kinh và hỗ trợ cải thiện giấc ngủ. Một tách trà hoa cúc ấm vào buổi tối không chỉ giúp cơ thể thả lỏng mà còn góp phần giảm căng thẳng sau chuỗi ngày sinh hoạt thiếu điều độ.

Dù là trà xanh hay nước lá vối, người dân cũng cần sử dụng đúng cách: không uống quá đặc, không uống khi bụng rỗng và không xem đây là “thuốc giảm cân thần kỳ”. Các loại trà chỉ đóng vai trò hỗ trợ, không thể bù đắp cho chế độ ăn uống - sinh hoạt mất kiểm soát và không thay thế thuốc điều trị ở người có bệnh nền.

Sau Tết, điều quan trọng nhất vẫn là điều chỉnh lại nhịp sinh hoạt: giảm rượu bia, hạn chế đồ ngọt, dầu mỡ, tăng rau xanh, vận động đều đặn và ngủ đủ giấc. Khi đó, một tách trà ấm mới thực sự phát huy vai trò như người bạn đồng hành giúp cơ thể cân bằng trở lại.

