Jose Mourinho muốn kéo Martin Zubimendi về Real Madrid để kiểm soát tốt hơn khu trung tuyến trước khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.

Theo truyền thông Tây Ban Nha, Jose Mourinho đề nghị các tuyển trạch viên Real Madrid theo dõi tình hình của Martin Zubimendi tại Arsenal.

Tiền vệ người Tây Ban Nha có ít phút thi đấu dưới thời Mikel Arteta, mở ra cơ hội để đội bóng Hoàng gia đưa anh trở lại La Liga ngay trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2027.

Mourinho rất thích Zubimendi. Ảnh: SeFutbol

Chuỗi 8 chiến thắng liên tiếp trước đợt tập trung đội tuyển tháng 11 cho thấy Real Madrid đang vào guồng. Dù vậy, Mourinho vẫn cần một tiền vệ có thể nhận bóng từ các trung vệ, thoát khỏi lớp pressing đầu tiên và quyết định thời điểm đẩy nhanh nhịp chơi.

Đó là vai trò Zubimendi có thể đảm nhiệm trong cặp tiền vệ trụ, như anh từng tỏa sáng ở Sociedad trước đây.

Aurelien Tchouameni và Eduardo Camavinga mang đến sức mạnh tranh chấp và khả năng bao quát, trong khi Bernardo Silva phát huy sự sáng tạo ở những khu vực cao hơn.

Zubimendi có thể bổ sung khả năng điều tiết ngay từ tuyến dưới. Anh biết lùi xuống tạo góc chuyền cho đồng đội, giữ bóng thêm một nhịp khi cần và đưa bóng lên phía trước khi khoảng trống mở ra.

Sự xuất hiện của Zubimendi cũng giúp Mourinho có thêm cơ sở để giữ Federico Valverde ở vị trí hậu vệ phải. Cầu thủ người Uruguay đang chơi nổi bật ở hành lang này. Một tiền vệ trụ có khả năng đọc tình huống và bọc lót sẽ giúp Real Madrid giữ được cự ly đội hình khi Valverde dâng cao.

Màn trình diễn trong chiến thắng của Tây Ban Nha trước CH Czech tại Nations League cho thấy Zubimendi có thể mang lại gì.

Anh chuyền chính xác 92%, thực hiện thành công cả 5 đường chuyền dài và có 8 đường chuyền vào 1/3 cuối sân. Khả năng đưa bóng lên phía trước từ vị trí thấp là phẩm chất Mourinho cần khi đối thủ gây sức ép lên hàng thủ Real Madrid.

Gần đây, Atletico Madrid có ý định chiêu mộ Zubimendi. Sự xuất hiện của “Los Blancos” hứa hẹn tạo nên cuộc chiến derby chuyển nhượng hấp dẫn.