Mức giá đầy hấp dẫn

Thị trường BĐS năm 2026 được dự báo tăng mạnh cả về nguồn cung lẫn giá bán. Thực tế, từ nửa cuối 2025, tín hiệu phục hồi đã rõ rệt khi nhiều dự án mới ra mắt, giá bán tăng nhanh hơn dự báo.

Theo CBRE, quý III/2025, TP.HCM ghi nhận khoảng 2.550 căn hộ mở bán, mức giá từ 60 - 120 triệu đồng/m²; một số dự án trung tâm thậm chí vượt 230 triệu đồng/m². So với cùng kỳ, giá chung cư mới đã tăng tới 31%.

Khu Đông, nơi chiếm hơn 60% nguồn cung toàn thành phố, ghi nhận mặt bằng giá trung bình đạt 85 - 150 triệu đồng/m². Giá liên tục leo thang khiến việc tìm kiếm sản phẩm trong tầm tài chính ngày càng khó khăn.

Trong bối cảnh đó, dự án MT Eastmark City đã tạo “địa chấn” khi công bố mức giá dự kiến chỉ từ 50 triệu đồng/m² - thấp hơn khoảng 40% so với mặt bằng khu vực. Đây là mức giá gần như “tuyệt chủng” và được dự báo sẽ không thể tái lập bởi chi phí đầu vào, tốc độ đô thị hoá đều tăng cao. Mức giá này tạo nên “điểm rơi bắt đáy” lý tưởng, mở ra biên độ tăng giá lớn cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Giá căn hộ MT Eastmark City đang thấp hơn từ 40% so với mặt bằng khu vực

Không chỉ dòng căn hộ, hai sản phẩm được ví như “gà đẻ trứng vàng” là thương mại - dịch vụ (shop) và văn phòng (office) - cũng tạo sức hút mạnh nhờ mức giá cạnh tranh: chỉ từ 40 triệu/m² đối với office và từ 68 triệu/m² đối với shop. Trong bối cảnh nhu cầu mặt bằng kinh doanh và không gian làm việc linh hoạt tại khu Đông tăng cao, đây là một kênh đầu tư lý tưởng.

Ưu điểm vượt trội của dự án MT Eastmark City còn đến từ vị trí đắc địa ba mặt tiền đường Vành đai 3 - Trường Lưu - Lò Lu, ngay trung tâm mạng lưới hạ tầng “siêu kết nối” của khu Đông. Đây là khu vực tập trung khoảng 70% trong tổng 350.000 tỷ đồng đầu tư hạ tầng của TP.HCM, gồm Vành đai 3, nút giao An Phú, mở rộng cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, hệ thống 9 tuyến metro…

Sự hội tụ hạ tầng tạo tiền đề hình thành các cực phát triển TOD (“Transit Oriented Development” - quy hoạch đô thị dựa trên giao thông công cộng) - mô hình đang được Chính phủ ưu tiên thúc đẩy. TOD vốn gắn với nguyên tắc “lộ thông - tài thông”: hạ tầng mở rộng đến đâu, giá trị bất động sản tăng tốc đến đó. Nằm ngay tâm điểm TOD khu Đông, MT Eastmark City hưởng trọn lực đẩy từ quy hoạch, giao thông và dịch chuyển dân cư, mở rộng dư địa tăng trưởng.

MT Eastmark City hưởng lợi trực tiếp và rõ rệt từ mạng lưới hạ tầng hoàn thiện từng ngày

Với mức tăng giá trung bình 50 - 70% trong 10 năm qua tại khu Đông, giai đoạn hiện tại khi hạ tầng đang hoàn thiện và giá MT Eastmark City vẫn ở vùng trũng hiếm hoi được xem là cơ hội “vàng mười” để nhà đầu tư đón sóng chu kỳ mới.

Tín hiệu cho một đợt bùng nổ

Khác với phần lớn nguồn cung mới còn đang san lấp, xây thô hoặc chờ pháp lý, toàn bộ nhà phố thấp tầng và phân khu cao tầng Eastmark 1 thuộc MT Eastmark City đều đã hoàn thiện, tiện ích chỉn chu, cam kết pháp lý đầy đủ, người mua có thể nhận nhà ngay.

Đối với người mua ở thực, giá trị dễ thấy nhất là nhanh chóng ổn định cuộc sống, tiết kiệm chi phí thuê nhà khoảng 7 - 12 triệu đồng/ tháng (giá thuê trung bình tại khu Đông). Cách Khu Công nghệ cao, Làng Đại học và các khu công nghiệp chỉ 15 - 20 phút, MT Eastmark City còn sở hữu nhu cầu cho thuê bền vững từ giới chuyên gia nước ngoài, kỹ sư, sinh viên trong nước và quốc tế… nâng hiệu suất cho thuê dài hạn đạt 3,5 - 4,5%.

Với nhà đầu tư sở hữu sản phẩm thương mại - dịch vụ, lợi thế còn rõ nét hơn. Các sản phẩm shop và office đã hoàn thiện, có thể khai thác kinh doanh sinh lời ngay thay vì chờ 1 - 3 năm. Đặc biệt, dòng office có diện tích phù hợp doanh nghiệp vừa và nhỏ, startup, agency, co-working và mô hình hybrid hiện hiếm hoi tại khu Đông. Trước xu thế “văn phòng linh hoạt” và “làm việc tại nhà” lên ngôi, phân khúc này được dự báo tăng mạnh cả về nhu cầu lẫn giá trị khai thác.

Văn phòng tại MT Eastmark City có thiết kế linh hoạt, phù hợp với nhiều mô hình làm việc hiện đại

Về quy mô, MT Eastmark City được quy hoạch trên tổng diện tích 15ha, dự kiến hình thành cộng đồng khoảng 6.000 người. Riêng phân khu Eastmark 1 có 1.384 căn hộ, 99 shop và 95 office. Theo chủ đầu tư, hiện 50% đã bàn giao và vận hành, hình thành thị trường tiêu dùng dồi dào với 3.000 người, tạo tệp khách hàng sẵn có, đảm bảo công suất ổn định cho các mô hình kinh doanh.

Nằm tại điểm giao thoa các trục huyết mạch liên vùng Đông Nam Bộ, trên đường dẫn đến Sân bay Quốc tế Long Thành, MT Eastmark City còn hưởng trọn dòng dịch chuyển dân cư chất lượng cao và hoạt động thương mại - logistics ngày càng sôi động tại phía Đông TP.HCM.

Bên cạnh ưu thế sản phẩm, dự án MT Eastmark City còn linh hoạt về chính sách tài chính. Chủ đầu tư Điền Phúc Thành cùng đối tác kinh doanh chiến lược Gamuda Land đang triển khai nhiều phương thức thanh toán đa dạng, từ thanh toán nhanh nhận chiết khấu cao, đến chia nhỏ theo giai đoạn, giúp khách hàng và nhà đầu tư dễ dàng sở hữu. Ngân hàng cho vay 70% giá trị sản phẩm, thậm chí đến 95 - 100%, giảm áp lực vốn ban đầu.

Ngay trước thềm mở bán, dự án MT Eastmark City ghi nhận sức nóng tăng mạnh, lượng khách đặt giữ chỗ (booking) vượt xa kỳ vọng. Trong bối cảnh giá BĐS khu Đông liên tục lập đỉnh, 600 căn cuối cùng của dự án sở hữu mức giá cạnh tranh đã trở thành “cực phẩm” được săn đón. Tất cả tạo nên dự báo về một đợt mở bán kịch tính, nơi tốc độ sẽ quyết định cơ hội sở hữu.

Lệ Thanh