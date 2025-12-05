Một công dân cho biết, ngày 28/5/1990, gia đình được UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 1.064m2 đất, trong đó mục đích sử dụng ghi là “đất khu dân cư”, nguồn gốc sử dụng từ năm 1976. Công dân thắc mắc, loại đất “khu dân cư” tại thời điểm cấp giấy là đất gì và liệu có được xem là đất ở hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung phản ánh của công dân là vụ việc cụ thể thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương và cần căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, các quy định cụ thể địa phương đã ban hành theo thẩm quyền tại thời điểm thi hành Luật Đất đai.

Do đó, Bộ không có cơ sở kết luận về trường hợp cụ thể, nhưng nêu một số nguyên tắc chung.

Theo Quyết định số 237/QĐ-LB của Liên Tổng cục Quản lý ruộng đất và Tổng cục Thống kê về việc ban hành mẫu biểu thống kê diện tích đất đai, tại mục VII nội dung C phần V của Phụ lục 01 ban hành kèm theo Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ đã quy định về trình tự, thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận đã cấp.

Theo đó, tại điểm d nêu: Mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận đã cấp phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm cấp nhưng khác với mục đích sử dụng đất theo phân loại quy định tại Điều 9 Luật Đất đai hiện hành và Nghị định hướng dẫn.

“Do đó, trường hợp giấy chứng nhận đã cấp thể hiện mục đích sử dụng đất không còn phù hợp với quy định pháp luật đất đai hiện hành thì người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục cấp đổi giấy chứng nhận”, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin.