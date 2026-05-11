Ai cũng biết đội bóng thành Manchester đang nhắm đến nhiều tiền vệ. Việc Casemiro sắp ra đi, cùng với khả năng thanh lý Ugarte sẽ tạo ra lỗ hổng lớn trong đội hình MU thời gian tới.

Nguồn tin từ từ nhà báo chuyên chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, MU đang tiếp cận với người đại diện của Ederson, để thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng.

MU đang liên hệ mua Ederson - Ảnh: F365

"Ederson là một trong những cái tên nằm trong danh sác mua sắm của MU cả năm nay rồi. Atalanta chưa muốn bán anh ấy hè năm ngoái.

Tuy nhiên, hợp đồng giữa Ederson và đội bóng Italia sẽ hết hạn vào tháng 6/2027. MU biết rằng tiền vệ người Brazil muốn ra đi nên đang đàm phán với người đại diện của anh ta.

Các bên vẫn có những cuộc thương thảo tích cực. Phía đội bóng nước Anh cũng biết mức giá mà Atalanta yêu cầu cho Ederson là 45 triệu euro."

Dĩ nhiên, Ederson không phải cái tên duy nhất nằm trong tầm ngắm Red Devils. Họ còn đang theo dõi 4 tiền vệ khác ở Ngoại hạng Anh là Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton và Mateus Fernandes.

Chuyên gia Romano tiếp tục thông tin: "MU có thể ký hợp đồng với 2 hay 3 tiền vệ mới, dựa vào sự ra đi và nhiều yếu tố khác.

Ederson là một trong năm hay sáy người mà lãnh đạo CLB đang xem xét. Đây là một phần quan trọng trước khi mọi việc được thống nhất và hoàn tất chuyển nhượng."