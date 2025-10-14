Bước vào kỷ nguyên tác chiến 4.0 với EagleEye – mũ chiến đấu AI của Anduril, hợp tác cùng Meta và Qualcomm, tích hợp thực tế tăng cường (AR/MR), điều khiển drone không người lái và phân tích mối đe dọa thời gian thực, EagleEye không chỉ nâng cao an toàn mà còn tối ưu hóa hiệu quả tác chiến. Khám phá siêu phẩm công nghệ đang làm sôi động giới quân sự.

Ngày 13/10, công ty công nghệ quốc phòng Anduril Industries, dưới sự dẫn dắt của nhà sáng lập Palmer Luckey, đã công bố EagleEye – một hệ thống mũ chiến đấu tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế tăng cường (AR/MR), và khả năng điều khiển không người lái, đánh dấu bước tiến đột phá trong công nghệ quân sự.

Được phát triển hợp tác với Meta (cung cấp nền tảng AI và AR) và Qualcomm (hỗ trợ xử lý và hiển thị), EagleEye hứa hẹn nâng cao độ an toàn, hiệu quả tác chiến và nhận thức tình huống cho binh sĩ trên chiến trường.

Mũ chiến đấu EagleEye AI. Ảnh: Anduril Industries

Tính năng nổi bật của EagleEye AI

EagleEye là một hệ thống mũ thông minh sử dụng công nghệ thực tế hỗn hợp (mixed reality - MR) để cung cấp thông tin chiến trường thời gian thực. Dưới đây là các tính năng chính.

Tăng cường nhận thức tình huống với AI: EagleEye tích hợp nền tảng Lattice AI của Anduril, cho phép nhận diện và phân loại mối đe dọa tự động.

Các cảm biến gắn trên mũ (hậu và bên) cung cấp khả năng quan sát 360 độ, cảnh báo binh sĩ về nguy cơ mà không cần quay đầu.

Hệ thống hiển thị heads-up (HUD) cung cấp thông tin trực quan về vị trí đồng đội, kẻ thù, và bản đồ chiến trường, hoạt động hiệu quả cả ngày lẫn đêm. Điều này giúp giảm tải nhận thức, cho phép binh sĩ tập trung vào nhiệm vụ.

Điều khiển không người lái và tích hợp robot: EagleEye cho phép binh sĩ điều khiển drone và robot đồng đội thông qua giao diện AR trực quan.

Công nghệ này được mô tả như một ‘đồng đội AI’ hỗ trợ tác chiến, giúp tối ưu hóa phối hợp giữa con người và máy móc.

Dữ liệu từ các phương tiện không người lái được truyền trực tiếp lên HUD, mang lại cái nhìn toàn diện về chiến trường.

Thiết kế mô-đun linh hoạt: EagleEye có nhiều biến thể (mũ, kính, visor) để phù hợp với các nhiệm vụ và môi trường khác nhau. Thiết kế mô-đun cho phép tích hợp với các hệ thống quân sự hiện có, như kính nhìn ban đêm.

Hệ thống sử dụng chip Snapdragon của Qualcomm để đảm bảo hiệu suất xử lý cao, đồng thời duy trì trọng lượng nhẹ và độ bền phù hợp với tác chiến thực tế.

Tăng cường an toàn và bảo vệ: Ngoài tính năng chiến đấu, EagleEye được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương não, một vấn đề lớn trong quân sự. Cấu trúc mũ được tối ưu hóa để bảo vệ binh sĩ trong môi trường khắc nghiệt.

Hệ thống cũng có tiềm năng ứng dụng ngoài quân sự, như hỗ trợ cứu hỏa hoặc cứu hộ trong thảm họa.

Binh sĩ đội mũ chiến đấu tích hợp hiển thị thực tế tăng cường EagleEye của Anduril. Ảnh: Anduril Industries

Hợp tác với Meta và Qualcomm

Sự hợp tác với Meta và Qualcomm là yếu tố then chốt giúp EagleEye trở thành hiện thực.

Meta cung cấp công nghệ AR/MR tiên tiến, dựa trên kinh nghiệm của Palmer Luckey từ thời phát triển Oculus Rift; đảm bảo giao diện người dùng trực quan và khả năng xử lý AI mạnh mẽ.

Chip Snapdragon của Qualcomm mang lại hiệu suất cao, hỗ trợ xử lý hình ảnh, cảm biến, và tích hợp dữ liệu thời gian thực, đồng thời đảm bảo tiết kiệm năng lượng.

Palmer Luckey, người từng sáng lập Oculus và nay là lãnh đạo Anduril, nhấn mạnh: ‘Chúng tôi đã giải quyết được bài toán tích hợp AI và AR vào mũ chiến đấu, mang lại lợi thế chiến thuật chưa từng có'.

Phiên bản che kín toàn mặt của hệ thống EagleEye được trưng bày tại gian hàng của Anduril trong triển lãm AUSA ngày 13/10/2025. Ảnh: Ashley Roque/Breaking Defense

Ứng dụng, triển khai và tầm nhìn tương lai

EagleEye được giới thiệu tại hội nghị AUSA 2025 (Hiệp hội Quân đội Hoa Kỳ) và nằm trong chương trình SBMC (Soldier Battle Management Capability) của Quân đội Mỹ.

Anduril dự kiến giao 100 đơn vị EagleEye cho Quân đội Mỹ vào năm 2026 để thử nghiệm thực tế.

Sản phẩm không chỉ nhắm đến quân đội mà còn có tiềm năng mở rộng sang các lĩnh vực dân sự như cứu hỏa, cứu hộ, hoặc an ninh công cộng.

EagleEye đại diện cho xu hướng tích hợp công nghệ dân sự vào quốc phòng, kết hợp AI, AR, và robot để tạo ra “binh sĩ thông minh”.

Với khả năng cung cấp thông tin chiến trường theo thời gian thực, giảm tải nhận thức, và bảo vệ binh sĩ, EagleEye không chỉ nâng cao hiệu quả tác chiến mà còn mở ra một kỷ nguyên mới cho công nghệ quân sự.

Sự ra mắt của EagleEye đánh dấu bước ngoặt trong việc ứng dụng AI và thực tế tăng cường vào tác chiến hiện đại.

Với sự hợp tác giữa Anduril, Meta, và Qualcomm, sản phẩm này không chỉ là một thiết bị chiến đấu mà còn là nền tảng công nghệ có thể định hình tương lai của quân sự và các ứng dụng dân sự.

Khi EagleEye được triển khai rộng rãi, nó hứa hẹn sẽ mang lại lợi thế chiến thuật vượt trội và bảo vệ tốt hơn cho những người lính trên chiến trường.