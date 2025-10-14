Với tầm bắn 18.000km, tốc độ Mach 27, tải trọng 10 tấn chứa 15 đầu đạn hạt nhân MIRV, khả năng xuyên thủng mọi lá chắn phòng thủ, tên lửa ICBM RS-28 Sarmat có phải ‘vũ khí ngày tận thế’ như NATO lo ngại?
Trong kỷ nguyên cạnh tranh chiến lược toàn cầu, Nga đã tung ra ‘quái vật’ RS-28 Sarmat – tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) nặng hơn 200 tấn, mang theo 10-15 đầu đạn hạt nhân MIRV hoặc HGV Avangard siêu thanh đạt tốc độ Mach 27.
Với khả năng xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa và tầm bắn 18.000km, Sarmat không chỉ là vũ khí, mà là lời tuyên bố về sức mạnh tối thượng của Nga. Liệu đây có phải ‘vũ khí ngày tận thế’ như NATO lo ngại?
RS-28 Sarmat, được NATO gọi là SS-X-29 hoặc Satan II, là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) chiến lược thế hệ mới của Nga, ra mắt để thay thế R-36M2 Voivoda – loại tên lửa từng là biểu tượng sức mạnh thời Liên Xô.
Do Cục thiết kế Makeev phát triển, RS-28 Sarmat được thử nghiệm thành công vào năm 2022 và bắt đầu triển khai từ năm 2023.
Với kích thước khổng lồ (dài 35,5m, đường kính 3m), trọng lượng hơn 208 tấn và tải trọng chiến đấu 10 tấn, RS-28 Sarmat là một trong những tên lửa mạnh nhất thế giới hiện nay.
Theo Lenta.ru, RS-28 Sarmat được thiết kế để phóng từ silo cố định, mang lại độ bền và khả năng sống sót cao trong kịch bản chiến tranh hạt nhân.
Tên lửa này có khả năng mang 10-15 đầu đạn hạt nhân MIRV (Multiple Independently Targetable Reentry Vehicle) hoặc 3-6 phương tiện lướt siêu thanh HGV Avangard, khiến nó trở thành mối đe dọa chiến lược không thể ngăn chặn.
Công nghệ tiên tiến của RS-28 Sarmat
RS-28 Sarmat có khả năng mang tải trọng 10 tấn, cho phép triển khai nhiều loại đầu đạn hạt nhân hoặc phi hạt nhân.
MIRV: Mỗi đầu đạn có thể tấn công mục tiêu độc lập, với sức mạnh từ 150kt đến 1Mt, đủ để phá hủy các thành phố lớn hoặc cơ sở quân sự.
HGV Avangard: Phương tiện lướt siêu thanh (Hypersonic Glide Vehicle) đạt tốc độ Mach 27 (khoảng 33.000 km/h), có khả năng cơ động linh hoạt, khiến các hệ thống phòng thủ tên lửa như Aegis hay THAAD của Mỹ gần như vô hiệu.
Theo Technosphera Russia, HGV Avangard có thể thay đổi quỹ đạo liên tục, tránh bị đánh chặn.
Theo Jagran Josh và Kommersant, với tầm bắn tối đa 18.000km, RS-28 Sarmat có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào trên Trái Đất từ lãnh thổ Nga, kể cả qua Nam Cực – một chiến lược độc đáo để tránh các hệ thống radar phòng thủ.
Độ chính xác của tên lửa được đảm bảo bởi hệ thống dẫn đường tiên tiến kết hợp INS (Inertial Navigation System) và GLONASS (hệ thống định vị vệ tinh của Nga), giúp sai số mục tiêu chỉ vài mét.
Video: QUỲNH OANH/Báo QĐND. Nguồn: Defense TV
RS-28 Sarmat đạt tốc độ Mach 20,7 ở pha cuối (giai đoạn tái nhập khí quyển) khi mang MIRV, và lên tới Mach 27 với HGVAvangard.
Tốc độ này, kết hợp với các biện pháp đối phó điện tử và mồi bẫy (decoys), khiến RS-28 Sarmat gần như không thể bị đánh chặn bởi các hệ thống phòng thủ hiện tại.
Theo Federation of American Scientists (FAS), Nga đã nâng cấp các silo phóng để tối ưu hóa khả năng triển khai RS-28 Sarmat, đảm bảo khả năng sống sót trong chiến tranh toàn diện.
Không giống các ICBM di động như RS-24 Yars, RS-28 Sarmat sử dụng silo cố định, được gia cố để chịu được các cuộc tấn công hạt nhân trực tiếp.
Các silo này được trang bị hệ thống bảo vệ chủ động (APS) để đánh chặn tên lửa đối phương trước khi chúng tiếp cận, theo Lenta.ru.
Điều này đảm bảo RS-28 Sarmat có thể sống sót và phản công ngay cả trong kịch bản “ngày tận thế”.
Vai trò chiến lược của RS-28 Sarmat
RS-28 Sarmat không chỉ là vũ khí, mà còn là công cụ răn đe chiến lược của Nga. Theo Kommersant, Tổng thống Vladimir Putin từng tuyên bố rằng RS-28 Sarmat là “vũ khí vô song”, có khả năng duy trì cân bằng chiến lược trước các hệ thống phòng thủ tên lửa toàn cầu của Mỹ và NATO.
