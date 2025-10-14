Với động cơ RD-171MV mạnh nhất thế giới, tên lửa Soyuz-5 của Nga vừa hoàn tất thử nghiệm mặt đất, đánh dấu bước tiến công nghệ vượt bậc để độc lập không gian. Liệu ‘Tsar Rocket’ này có làm rung chuyển ngành vũ trụ toàn cầu khi cất cánh năm 2026?
Tên lửa Soyuz-5, niềm tự hào mới của Nga, vừa hoàn tất thử nghiệm mặt đất với động cơ mạnh nhất thế giới RD-171MV, hứa hẹn đưa Nga thoát khỏi bóng Ukraine và cạnh tranh trực diện với Falcon 9.
Sử dụng công nghệ in 3D và thiết kế số hóa, liệu ‘siêu phẩm’ này có đủ sức thách thức SpaceX và định hình lại cuộc đua vũ trụ khi cất cánh năm 2026? Khám phá công nghệ đỉnh cao và tham vọng lớn lao của Roscosmos.
Liệu ‘Tsar Rocket’ này có làm rung chuyển ngành vũ trụ toàn cầu khi cất cánh năm 2026? Khám phá công nghệ đỉnh cao và tham vọng lớn lao của Roscosmos.
Video: RT
Công nghệ tên lửa Soyuz-5: Bước tiến của Nga trong hành trình độc lập hóa không gian
Soyuz-5, (hay Irtysh), là tên lửa đẩy cỡ trung thế hệ mới của Nga, được phát triển để thay thế Zenit và Proton, đồng thời loại bỏ sự phụ thuộc vào công nghệ Ukraine sau xung đột địa chính trị.
Dự án này không chỉ kế thừa di sản hàng không vũ trụ Liên Xô mà còn thể hiện nỗ lực hiện đại hóa sản xuất và chuỗi cung ứng nội địa.
Bài phân tích sẽ làm rõ lịch sử phát triển, thông số kỹ thuật, động cơ, thử nghiệm, kế hoạch phóng và thách thức của Soyuz-5 trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, dựa trên các nguồn en.topwar.ru, tass.com, indiandefensenews.in, russianspaceweb.com, arstechnica.com, en.mehrnews.com...
Lịch sử phát triển
Soyuz-5 khởi động năm 2015, khi Nga phê duyệt dòng tên lửa mới thay thế Soyuz và Zenit giữa bối cảnh ngân sách bị cắt giảm.
Xung đột Nga-Ukraine làm giảm tài trợ không gian, khiến Soyuz-5 chỉ dùng một lần, kém cạnh tranh so với Falcon 9 tái sử dụng của SpaceX.
Thị trường phóng thương mại bị Mỹ thống trị cũng đặt câu hỏi về khả năng thu hút khách hàng.
So với Proton và Zenit, Soyuz-5 vượt trội với tải trọng 17 tấn (so với 6-7 tấn của Soyuz-2). Tuy nhiên, nó kém Soyuz-7 (Amur) – dự án tái sử dụng methane của Nga, dự kiến 2030.
Trên thế giới, RD-171MV từng được dùng cho Atlas V, nhưng Mỹ đã chuyển sang BE-4. Châu Âu cũng gặp khó khăn do thiếu linh kiện Ukraine.
Soyuz-5 là bước đệm cho tên lửa siêu nặng Nga (100 tấn LEO), nhưng cần chứng minh độ tin cậy để cạnh tranh với Falcon và Starship.
Soyuz-5 là bước tiến chiến lược của Nga, với động cơ RD-171MV và công nghệ hiện đại, giúp độc lập không gian và tăng nhịp độ phóng. Dù hoãn sang 2026, thành công thử nghiệm năm 2025 cho thấy tiềm năng.
Tuy nhiên, để cạnh tranh toàn cầu, Nga cần vượt qua thách thức tài chính và địa chính trị, đồng thời chứng minh độ tin cậy của Soyuz-5 trước các đối thủ như SpaceX.
Nga tuyên bố MiG-41 sẽ là ‘sát thủ bầu trời’ thế hệ 6 với tốc độ Mach 5, tàng hình tối tân và khả năng ‘bắn hạ vệ tinh’. Từ động cơ ramjet siêu thanh đến radar AI quét đa mục tiêu, đây được xem là đối thủ trực tiếp của F-35 và F-47 Mỹ.
Triều Tiên khiến thế giới sững sờ khi trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 (ICBM Hwasong-20) tầm bắn 15.000km, ‘vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất’ cùng loạt tên lửa hành trình, siêu thanh, drone tối tân tại lễ duyệt binh tối 10/10.
Indonesia vừa gây chấn động giới quân sự toàn cầu khi công bố tàu ngầm tự hành KSOT, tuyệt phẩm công nghệ AI với khả năng lặn 72 giờ, tốc độ 20 hải lý/giờ và tích hợp ngư lôi Black Shark cùng tên lửa Exocet.