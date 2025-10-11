Triều Tiên khiến thế giới sững sờ khi trình làng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 (ICBM Hwasong-20) tầm bắn 15.000km, ‘vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất’ cùng loạt tên lửa hành trình, siêu thanh, drone tối tân tại lễ duyệt binh tối 10/10.
Tối 10/10/2025, Quảng trường Kim Nhật Thành rực sáng dưới ánh đèn và mưa phùn, nơi Triều Tiên phô diễn tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 (ICBM Hwasong-20) tầm bắn 15.000km, tích hợp công nghệ dẫn đường AI tiên tiến, cùng dàn tên lửa hành trình, tên lửa siêu thanh và drone tự hành tối tân trong lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm Đảng Lao động.
Bình Nhưỡng không chỉ khoe sức mạnh quân sự mà còn khẳng định bước nhảy vọt công nghệ, đe dọa trực tiếp lá chắn tên lửa của Mỹ. Liệu đây có phải bước ngoặt thay đổi cục diện an ninh toàn cầu, và khởi đầu cho một cuộc chạy đua vũ khí công nghệ cao?
Vụ phóng tên lửa Hwasong-19 của Triều Tiên tháng 10/2024. Video: KCTV
Công nghệ vũ khí mới của Triều Tiên tại Lễ duyệt binh 10/10/2025
Tối 10/10/2025, Bình Nhưỡng chứng kiến một buổi duyệt binh hoành tráng, đánh dấu kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng Lao động Triều Tiên (WPK).
Dưới cơn mưa phùn, hàng nghìn binh sĩ và phương tiện quân sự diễu hành qua Quảng trường Kim Nhật Thành, thu hút sự chú ý của thế giới.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un đã chủ trì sự kiện, phát biểu ca ngợi tinh thần "bất khả chiến bại" của quân đội.
Buổi duyệt binh không chỉ là màn trình diễn sức mạnh quân sự mà còn phô diễn những tiến bộ công nghệ vũ khí mới, khẳng định chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên đang phát triển với tốc độ "không thể bỏ qua", theo hãng thông tấn KCNA.
Buổi lễ tập trung vào các hệ thống tên lửa chiến lược, với trọng tâm là khả năng răn đe hạt nhân toàn cầu.
Dưới đây là phân tích chi tiết về các công nghệ vũ khí nổi bật được giới thiệu, dựa trên các nguồn reuters.com, apnews.com, russian.rt.com.
1. Tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-20 (ICBM Hwasong-20) – ‘Vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất’
ICBM Hwasong-20 là ngôi sao sáng của buổi duyệt binh, được KCNA mô tả là "hệ thống vũ khí hạt nhân chiến lược mạnh nhất" của Triều Tiên.
Đây là mẫu ICBM mới, chưa được thử nghiệm công khai, được diễu hành trên các xe chuyên dụng khổng lồ, thể hiện khả năng mang đầu đạn hạt nhân có thể vươn tới bất kỳ điểm nào trên căn cứ quân sự Mỹ – một bước tiến lớn so với các thế hệ Hwasong trước đó.
Về công nghệ, Hwasong-20 đại diện cho đỉnh cao kỹ thuật công nghệ tên lửa của Bình Nhưỡng.
Dựa trên các phân tích của chuyên gia, Hwasong-20 có thể sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng đa tầng (multi-stage liquid-fueled engine), cho phép tầm bắn ước tính vượt quá 10.000-15.000km.
Điểm nổi bật là hệ thống dẫn đường tiên tiến, có thể tích hợp công nghệ định vị quán tính (inertial navigation) kết hợp GPS nội địa hoặc các cảm biến quang học để tăng độ chính xác, dù vẫn tồn tại nghi vấn về khả năng tái nhập khí quyển (re-entry vehicle) của đầu đạn - yếu tố quyết định để sống sót qua lớp khí quyển và đánh trúng mục tiêu với sai số thấp.
Tổng Bí thư Đảng Lao động Triều Tiên, Chủ tịch Quốc vụ Triều Tiên Kim Jong Un được cho là đang chuẩn bị thử nghiệm Hwasong-20 trong những tuần tới, nhằm chứng minh tính khả thi thực chiến và củng cố vị thế răn đe hạt nhân.
Sự xuất hiện của tên lửa Hwasong-20 không chỉ khẳng định chương trình hạt nhân bất chấp các lệnh trừng phạt quốc tế mà còn phản ánh sự hợp tác công nghệ tiềm ẩn với Nga, nơi Bình Nhưỡng có thể tiếp cận các bí quyết về tên lửa đạn đạo.
2. Tên lửa hành trình và siêu thanh có khả năng mang đầu đạn hạt nhân
Bên cạnh ICBM Hwasong-20, buổi duyệt binh trưng bày hàng loạt tên lửa đạn đạo tầm ngắn và trung (SRBM/MRBM), tên lửa hành trình (cruise missiles) và tên lửa siêu thanh (hypersonic missiles), tất cả đều được Triều Tiên tuyên bố có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nhắm vào các mục tiêu và các căn cứ Mỹ trong khu vực.
Tên lửa hành trình tầm xa chiến lược (Long-Range Strategic Cruise Missiles): Những hệ thống này được diễu hành với thiết kế khí động học mảnh mai, sử dụng động cơ phản lực (turbojet) để bay thấp sát mặt đất, tránh radar phát hiện.
Chúng có tầm bắn ước tính 1.000-2.000 km, cho phép tấn công chính xác các mục tiêu cố định như căn cứ không quân hoặc tàu sân bay.
Công nghệ nổi bật là hệ thống dẫn đường kết hợp địa hình (terrain contour matching – TERCOM) và định vị vệ tinh, giúp tăng khả năng sống sót trước hệ thống phòng thủ tên lửa như THAAD của Mỹ.
Tên lửa siêu thanh: Đây là các biến thể mới, có tốc độ vượt Mach 5 (gấp 5 lần tốc độ âm thanh), sử dụng công nghệ lướt siêu thanh (hypersonic glide vehicle – HGV) để cơ động không thể dự đoán, làm khó các hệ thống đánh chặn.
Triều Tiên đã thử nghiệm các mẫu tương tự trước đây, và lần này chúng được tích hợp trên xe phóng di động, nhấn mạnh tính linh hoạt triển khai.
Các chuyên gia quân sự đánh giá đây là mối đe dọa lớn đối với an ninh khu vực, vì tốc độ và quỹ đạo thay đổi làm giảm hiệu quả của lá chắn tên lửa hiện tại.
Tên lửa đất đối đất (Ground-to-Ground Missiles): Các hệ thống này, bao gồm cả phiên bản di động, được thiết kế cho các cuộc tấn công nhanh chóng vào các mục tiêu hoặc các đảo tiền tuyến.
Chúng sử dụng nhiên liệu rắn (solid fuel) để phóng nhanh, giảm thời gian chuẩn bị từ hàng giờ xuống chỉ vài phút, tăng yếu tố bất ngờ.
3. Công nghệ hỗ trợ: Tên lửa đất đối không và phương tiện phóng drone
Buổi duyệt binh cũng giới thiệu các hệ thống phòng thủ và không người lái, bổ sung cho kho vũ khí tấn công.
