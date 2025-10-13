Với công nghệ nhiên liệu rắn tiên tiến và khả năng phóng từ biển độc đáo, Gravity-1 không chỉ là kỳ tích kỹ thuật mà còn là đòn bẩy đưa Trung Quốc vượt mặt các gã khổng lồ như SpaceX. Liệu đây có phải khởi đầu cho một kỷ nguyên không gian mới?
Ngày 11/10/2025, Trung Quốc đã đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp không gian với vụ phóng thành công lần thứ hai của tên lửa Gravity-1 từ biển Hoàng Hải, mang theo ba vệ tinh vào quỹ đạo.
Với khả năng vận hành từ nền tảng biển và công nghệ nhiên liệu rắn tiên tiến, Gravity-1 không chỉ thể hiện sức mạnh công nghệ của Trung Quốc mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho các vụ phóng vệ tinh thương mại.
Liệu đây có phải là lời thách thức của Bắc Kinh đối với các cường quốc vũ trụ?
Phóng tên lửa Gravity-1 từ biển Hoàng Hải. Video: 3dnews.ru
Gravity-1: Tên lửa rắn mạnh nhất thế giới
Do Orienspace, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Trung Quốc phát triển, Gravity-1 (YL-1) là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn lớn nhất thế giới hiện nay.
Chuyến bay đầu tiên vào tháng 1/2024 đã ghi dấu ấn lịch sử, và đến ngày 11/10/2025, lần phóng thứ hai từ một nền tảng trên biển ngoài khơi Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, tiếp tục khẳng định vị thế của tên lửa này.
Với chiều cao 30 mét và khả năng mang tải trọng lên tới 6,5 tấn vào quỹ đạo thấp (LEO), Gravity-1 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phóng vệ tinh thương mại ngày càng tăng.
Công nghệ đột phá của Gravity-1
Không giống các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng truyền thống, Gravity-1 hoạt động hoàn toàn bằng nhiên liệu rắn, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội:
Hiệu quả vận hành: Nhiên liệu rắn cho phép thời gian chuẩn bị phóng ngắn hơn, giảm chi phí và tăng tính linh hoạt.
Phóng từ biển: Sử dụng nền tảng phóng di động trên biển Hoàng Hải, Gravity-1 tránh được các hạn chế của các bãi phóng cố định trên đất liền, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực dân cư.
Tải trọng đa dạng: Trong lần phóng gần đây, Gravity-1 đã đưa ba vệ tinh vào quỹ đạo, bao gồm vệ tinh Jilin-1 Wide-Width 02B07 và hai vệ tinh thử nghiệm Shutianyu Star 01-02, chứng minh khả năng xử lý nhiều loại vệ tinh khác nhau.
Vai trò của Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan
Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan, nổi tiếng với các sứ mệnh phóng trên đất liền, đã mở rộng hoạt động ra biển với các nền tảng di động.
