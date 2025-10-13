Ngày 11/10/2025, Trung Quốc đã đánh dấu bước ngoặt mới trong ngành công nghiệp không gian với vụ phóng thành công lần thứ hai của tên lửa Gravity-1 từ biển Hoàng Hải, mang theo ba vệ tinh vào quỹ đạo. Với khả năng vận hành từ nền tảng biển và công nghệ nhiên liệu rắn tiên tiến, Gravity-1 không chỉ thể hiện sức mạnh công nghệ của Trung Quốc mà còn mở ra kỷ nguyên mới cho các vụ phóng vệ tinh thương mại. Liệu đây có phải là lời thách thức của Bắc Kinh đối với các cường quốc vũ trụ?

Phóng tên lửa Gravity-1 từ biển Hoàng Hải. Video: 3dnews.ru

Gravity-1: Tên lửa rắn mạnh nhất thế giới

Do Orienspace, một công ty hàng không vũ trụ tư nhân của Trung Quốc phát triển, Gravity-1 (YL-1) là tên lửa sử dụng nhiên liệu rắn lớn nhất thế giới hiện nay.

Chuyến bay đầu tiên vào tháng 1/2024 đã ghi dấu ấn lịch sử, và đến ngày 11/10/2025, lần phóng thứ hai từ một nền tảng trên biển ngoài khơi Hải Dương, tỉnh Sơn Đông, tiếp tục khẳng định vị thế của tên lửa này.

Với chiều cao 30 mét và khả năng mang tải trọng lên tới 6,5 tấn vào quỹ đạo thấp (LEO), Gravity-1 được thiết kế để đáp ứng nhu cầu phóng vệ tinh thương mại ngày càng tăng.

Tên lửa Gravity-1và bệ phóng. Ảnh: 3dnews.ru

Công nghệ đột phá của Gravity-1

Không giống các tên lửa sử dụng nhiên liệu lỏng truyền thống, Gravity-1 hoạt động hoàn toàn bằng nhiên liệu rắn, mang lại nhiều ưu điểm vượt trội:

Hiệu quả vận hành: Nhiên liệu rắn cho phép thời gian chuẩn bị phóng ngắn hơn, giảm chi phí và tăng tính linh hoạt.

Phóng từ biển: Sử dụng nền tảng phóng di động trên biển Hoàng Hải, Gravity-1 tránh được các hạn chế của các bãi phóng cố định trên đất liền, đồng thời giảm nguy cơ ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

Tải trọng đa dạng: Trong lần phóng gần đây, Gravity-1 đã đưa ba vệ tinh vào quỹ đạo, bao gồm vệ tinh Jilin-1 Wide-Width 02B07 và hai vệ tinh thử nghiệm Shutianyu Star 01-02, chứng minh khả năng xử lý nhiều loại vệ tinh khác nhau.

Phóng tên lửa Gravity-1. Nguồn hình ảnh: OrienSpace/3dnews.ru

Vai trò của Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan

Trung tâm phóng vệ tinh Taiyuan, nổi tiếng với các sứ mệnh phóng trên đất liền, đã mở rộng hoạt động ra biển với các nền tảng di động.

Vụ phóng Gravity-1 vào tháng 10/2025 được thực hiện từ một tàu phóng trên biển Hoàng Hải, thể hiện sự linh hoạt và sáng tạo trong chiến lược không gian của Trung Quốc.

Đây cũng là minh chứng cho sự hợp tác chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tư nhân như Orienspace.

Ý nghĩa chiến lược và thương mại

Sự thành công của Gravity-1 không chỉ là một bước tiến kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa chiến lược.

Thị trường vệ tinh thương mại: Với nhu cầu phóng vệ tinh ngày càng tăng, Gravity-1 cung cấp giải pháp chi phí thấp và đáng tin cậy, cạnh tranh trực tiếp với các công ty như SpaceX.

Tăng cường vị thế quốc gia: Trung Quốc đang củng cố vị trí trong cuộc đua không gian, thách thức các cường quốc như Mỹ và Nga.

Mô hình phóng từ biển: Phương pháp này mở ra khả năng triển khai các sứ mệnh không gian từ nhiều khu vực, giảm phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng cố định.

Phóng tên lửa Gravity-1 từ biển Hoàng Hải. Nguồn: news.day.az

Tương lai, thách thức và cạnh tranh của Gravity-1

Theo Orienspace, Gravity-1 sẽ tiếp tục được cải tiến để tăng tải trọng và tối ưu hóa chi phí.

Các kế hoạch trong tương lai bao gồm tăng tần suất phóng và mở rộng danh mục vệ tinh, từ viễn thám đến liên lạc.

Với tốc độ phát triển hiện tại, Gravity-1 hứa hẹn sẽ trở thành một trong những trụ cột của ngành công nghiệp không gian Trung Quốc.

Dù đạt được nhiều thành tựu, Gravity-1 vẫn đối mặt với cạnh tranh khốc liệt từ các tên lửa khác như Falcon 9 của SpaceX hay Soyuz của Nga.

Ngoài ra, việc đảm bảo an toàn và bền vững trong các vụ phóng trên biển cũng là một bài toán cần giải quyết.

Tuy nhiên, với sự hỗ trợ từ chính phủ và tiềm lực của Orienspace, Gravity-1 có tiềm năng định hình lại ngành công nghiệp không gian toàn cầu.

Vụ phóng Gravity-1 vào ngày 11/10/2025 không chỉ là một thành công kỹ thuật mà còn là biểu tượng cho tham vọng không gian của Trung Quốc.

Với công nghệ tiên tiến, chiến lược phóng linh hoạt và chi phí cạnh tranh, Gravity-1 đang mở ra một kỷ nguyên mới cho ngành hàng không vũ trụ thương mại.

Thế giới có thể kỳ vọng vào những bước tiến tiếp theo từ “người khổng lồ” này trong cuộc đua chinh phục vũ trụ.

(Theo SpaceNews, Global Times, NASA Spaceflight, 3DNews, và Newsinfo.ru)