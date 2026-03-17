MU muốn tuyển thêm 2 tiền vệ chất lượng nhằm bù đắp sự ra đi của Casemiro. Ngoài ra, họ cũng tìm kiếm trung vệ trẻ tiềm năng nếu không đạt được thỏa thuận gia hạn với Harry Maguire.

Bộ phận tuyển trạch CLB đang theo dõi sát sao các mục tiêu ở Premier League để tăng cường tuyến giữa. Lãnh đạo MU nhất trí rằng, họ cần chiêu mộ 2 cầu thủ cho vị trí quan trọng này.

Casemiro sẽ rời Old Trafford hè này

MU đưa Sandro Tonali vào danh sách rút gọn, bên cạnh 4 cái tên khác trong tầm ngắm là Adam Wharton, Elliot Anderson, Carlos Baleba và Alex Scott.

Ngân sách mua 2 tiền vệ trung tâm có kinh nghiệm chơi bóng Ngoại hạng Anh có thể ngốn 150 triệu bảng của MU.

Sau chiến thắng Aston Villa, nhiều CĐV Quỷ đỏ hô vang "Casemiro, hãy ở lại thêm một năm nữa". Tuy nhiên, HLV Michael Carrick bác bỏ hoàn toàn khả năng ngôi sao người Brazil thay đổi quyết định.

Maguire đang bước vào 3 tháng cuối hợp đồng nhưng đã ra sân trong cả 9 trận dưới sự dẫn dắt của Michael Carrick.

Thực tế, kể từ ngày Maguire gia nhập đội hè năm 2019, MU đã chi 276 triệu bảng để mua thêm trung vệ.

Vấn đề nằm ở chỗ, cả Maguire, De Ligt và Lisandro Martinez quá mẫn cảm chấn thương. Thế nên, thời gian thi đấu của họ bị hạn chế nhiều mùa này.

Gần đây, khi MU chơi với sơ đồ 4 hậu vệ, họ thiếu một lựa chọn thực thụ bên cánh trái.

Patrick Dorgu thi đấu tốt trong vai trò tấn công bên hành lang trái trước khi dính chấn thương. Bảy trận gần nhất, Matheus Cunha được kéo sang lấp vào khoảng trống Dorgu để lại.

Cầu thủ người Đan Mạch vốn xuất thần là hậu vệ cánh trái. Nếu ban huấn luyện MU định hướng lại vị trí Dorgu thành một tiền vệ hoặc tiền đạo cánh, họ có thể đầu tư vào một hậu vệ trái mới.