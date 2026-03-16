Trên sân nhà Old Trafford, MU thắng thuyết phục 3-1 Aston Villa, giành lợi thế lớn trong cuộc đua lấy vé dự Champions League 2026/27, khi Ngoại hạng Anh còn 8 vòng đấu nữa.

Bruno Fernandes nhận mưa lời khen vì màn trình diễn trong trận MU 3-1 Aston Villa. Ảnh: X B.Fernandes

Sau hiệp 1 hòa không bàn thắng, Casemiro đưa MU vươn lên ở phút 53, sau quả phạt góc của Bruno Fernandes. Tuy nhiên, đến phút 64, Barkley gỡ hòa cho Aston Villa.

Nhưng trong ngày đội trưởng Bruno Fernandes chơi cực hay, đã đưa MU trở lại trận đấu, với pha kiến tạo để Cunha lập công ở phút 71. Và Sesko, fan MU tiếp tục phát cuồng về anh.

Vào sân thay Mbeumo ở phút 75, Sesko một lần nữa điền tên mình lên bảng điện tử chỉ 6 phút sau đó, ấn định chiến thắng 3-1 cho MU trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp vé dự Cúp C1.

Với kết quả này, MU hiện có 54 điểm, vững vàng vị trí thứ 3 trên BXH Ngoại hạng Anh, hơn Aston Villa xếp sau, 3 điểm.

Sau trận, đội trưởng Bruno Fernandes tiết lộ chỉ đạo quan trọng của thuyền trưởng Michael Carrick giúp MU đả bại Aston Villa của Unai Emery.

Giữa đội trưởng MU và Casemiro, người mở tỷ số có một sự ăn ý tuyệt vời. Ảnh: MUFC

“Đây là trận quan trọng của MU, khi đối đầu với đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Chúng tôi có cùng số điểm, nên việc giành được thắng lợi trước Aston Villa thật là tốt.

MU càng cần phải thắng, sau khi đã để thua ở vòng đấu trước. Hôm nay chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tôi nghĩ toàn đội có thể chơi tốt hơn nữa.

Vấn đề là phải tuân theo kế hoạch Carrick vạch ra cho đội và chúng tôi đã làm rất tốt điều này. Chúng tôi biết hàng thủ Aston Villa hay dâng cao, nên MU phải tận dụng được điều này, làm sao để các pha tấn công của mình thật chính xác.

Nghe thì dễ nhưng thực tế khó hơn nhiều. Nếu không đúng thời điểm hoàn hảo thì thật khó mà xuyên thủng lưới họ. Nhưng MU đã làm được và giành 3 điểm quan trọng”.

Chiến thắng của MU trước Aston Villa cũng đánh dấu mốc quan trọng với riêng cá nhân Bruno Fernandes – đạt 100 pha kiến tạo cho ‘Quỷ đỏ’, phá kỷ lục kiến tạo trong một mùa giải của David Beckham, khi đang có 16 lần tại chiến dịch năm nay.

"Tôi rất vui và cảm thấy hạnh phúc vì có thể hỗ trợ các đồng đội của mình ghi bàn. Đó là thành quả lớn đối với tôi, nhưng chính yếu nhất sẽ là MU kết thúc trong top đầu Ngoại hạng Anh vào cuối mùa".