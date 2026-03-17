Danh sách lạ

Danh sách U23 Việt Nam vừa được HLV Kim Sang Sik công bố chuẩn bị cho giải giao hữu CFA Team China 2026 tại Trung Quốc khiến không ít người hâm mộ bất ngờ.

Trong bản danh sách này, bên cạnh một vài gương mặt quen thuộc từng xuất hiện trước đây như Văn Bình, Văn Thuận, Lê Phát, Công Phương…, phần còn lại là những cái tên khá xa lạ với người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik gây bất ngờ với danh sách U23 Việt Nam sắp dự giải giao hữu ở Trung Quốc

Sự mới mẻ ấy không chỉ nằm ở con người, mà còn ở độ tuổi. Phần lớn các cầu thủ trong danh sách mới bước qua tuổi đôi mươi. Nói cách khác đây được coi như đội U21 Việt Nam dù vẫn mang danh nghĩa U23.

Việc gọi đội hình trẻ hơn tuổi, không hẳn là bất thường. Theo định hướng của VFF, đội hình tham dự các giải đấu trong giai đoạn này ưu tiên những cầu thủ trẻ hơn, nhằm chuẩn bị cho chu kỳ dài hơi phía trước.

Nói cách khác, đội hình mà HLV Kim Sang Sik mang sang Trung Quốc lần này giống như một bước thử nghiệm nhằm hướng tới mục tiêu hình thành bộ khung cho đội U21 Việt Nam – lực lượng dự kiến đóng vai trò nòng cốt tại Asian Games 2026.

Của để dành cho tương lai

Nếu nhìn ở góc độ chiến lược, lực lượng U23 Việt Nam lần này giống như một khoản “đầu tư sớm” cho tương lai. HLV Kim Sang Sik và VFF gần như chắc chắn sử dụng bộ khung U21 hiện tại làm nền tảng cho đội tuyển tham dự Asian Games 2026, đồng thời tiếp tục bổ sung thêm những cầu thủ nổi bật khác trong quá trình chuẩn bị.

Mục tiêu thực sự của lứa cầu thủ này thậm chí còn xa hơn. Đó là hành trình hướng tới vòng loại Olympic 2028 cũng như chiến dịch chinh phục SEA Games 2027. Chính vì vậy, việc HLV Kim Sang Sik trao cơ hội cho nhiều gương mặt còn rất xa lạ với người hâm mộ không phải là sự đánh cược, mà là một bước đi có tính toán.

Thành công của U23 Việt Nam trong năm 2025 hay tại VCK U23 châu Á 2026, lựa chọn mà HLV Kim Sang Sik đưa ra cũng rất dễ hiểu

Bóng đá Việt Nam những năm qua từng nhiều lần hưởng lợi từ cách làm này. Những lứa cầu thủ trẻ được trao cơ hội sớm, được rèn giũa qua các giải đấu quốc tế, sau đó trưởng thành và trở thành trụ cột ở các giải đấu lớn.

Thành công của U23 Việt Nam ở các giải trẻ châu lục và khu vực năm 2025 và 2026 là một ví dụ. Việc mạnh dạn thử nghiệm, chấp nhận một đội hình trẻ hơn, ít kinh nghiệm hơn trong giai đoạn đầu, đôi khi chính là cách để tạo ra một thế hệ đủ bản lĩnh khi bước vào những giải đấu quan trọng.

Vì thế, lực lượng U23 Việt Nam lần này có thể chưa làm người hâm mộ cảm thấy “đã mắt”. Nhưng ở góc nhìn dài hạn, đây rất có thể là những viên gạch đầu tiên cho một thế hệ mới – một “của để dành” mà bóng đá Việt Nam đang kiên nhẫn tích lũy cho tương lai.