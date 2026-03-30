Lãnh đạo MU xác định Elliot Anderson (23 tuổi) là mục tiêu số 1 cho vị trí tiền vệ trung tâm và sẵn sàng lên kế hoạch chiêu mộ cầu thủ mùa hè xoay quanh chàng trai người Anh.

Anderson thuộc danh sách 11 cầu thủ sẽ hội quân cùng tuyển Anh sau trận giao hữu với Uruguay. Điều đó đồng nghĩa, anh chắc chắn có tên trong đội hình dự World Cup 2026 của HLV Thomas Tuchel nếu không chấn thương.

Anderson trong tầm ngắm MU và Man City - Ảnh: SunSport

Ngoài MU, Man City cũng đánh tiếng muốn có sự phục vụ của Elliot Anderson, dù họ đã vung tiền chiêu mộ hai tiền vệ mới gần đây là Nico Gonzalez và Tijjani Reijnders.

Một số nguồn tin ở Etihad cho hay, Man "xanh" chỉ rước về Anderson nếu nhân tố chủ chốt Rodri không thể lấy lại phong độ sau chấn thương đầu gối.

Trong màu áo Nottingham Forest, Anderson thi đấu nổi bật nhờ khả năng tranh chấp, cùng nhãn quan chiến thuật tốt.

Lãnh đạo MU muốn chiêu mộ 2 tiền vệ cho mùa giải tới, trong bối cảnh Casemiro sắp hết hợp đồng. Họ cũng ưu tiên những cầu thủ có sẵn kinh nghiệm Ngoại hạng Anh.

Anderson, Adam Wharton, Sandro Tonali, Carlos Baleba và Alex Scott nằm trong số những tiền vệ Premier League được MU quan tâm.

Adam Wharton thích rời Palace để chuyển đến đội bóng tham dự Champions League. Còn Tonali cũng muốn tháo chạy khỏi Newcastle vì gần như chắc chắn không được đá cúp châu Âu mùa tới.

Các sếp Quỷ đỏ từng hỏi về khả năng tuyển mộ Baleba hồi hè. Tuy nhiên, tuyển thủ Cameroon sa sút phong độ thảm hại thời gian gần đây, làm dấy lên những câu hỏi về sự ổn định và tiềm năng phát triển.

Hè năm ngoái, MU quyết tâm tăng cường hàng công nên đầu tư hơn 200 triệu bảng để rước về bộ ba Matheus Cunha, Bryan Mbeumo và Benjamin Sesko.

Còn sắp tới, sự ưu tiên dành cho tuyến giữa, bởi Mainoo và Ugarte chưa thể cáng đáng nhiệm nụ nặng nề khu trung tuyến.