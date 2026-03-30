Đội chủ sân Anfield đã bày tỏ sự quan tâm đến cầu thủ chạy cánh đang thi đấu ở Bundesliga, sau khi Salah xác nhận anh sẽ ra đi vào cuối mùa giải 2025/26.

Liverpool dự kiến sẽ rước về hai cầu thủ tấn công mới mới để lấp vào khoảng trống mà tiền đạo người Ai Cập để lại.

Klopp muốn Liverpool chiêu mộ Yan Diomande - Ảnh: SunSport

Sau khi rời Liverpool, Klopp đảm nhận vị trí Giám đốc bóng đá toàn cầu của Red Bull. Ông vừa có động thái khuyến khích CLB của mình vung tiền mua Diomande.

Cầu thủ 19 tuổi của RB Leipzig được định giá 100 triệu euro (87 triệu bảng Anh), và Liverpool không phải là đội duy nhất quan tâm.

Các ông lớn ở giải Ngoại hạng như MU, Arsenal và Tottenham cũng theo sát đà tiến bộ của Yan Diomande.

Qua 26 lần ra sân tại Bundesliga mùa này, Diomande ghi được 10 bàn thắng và có 7 pha kiến tạo.

Điểm mạnh trong lối chơi của tài năng trẻ người Bờ Biển Ngà là tốc độ và những pha đi bóng lắt léo, cùng nhãn quan thi đấu tốt.

Ngoài Diomande, trong danh sách mua sắm mà Liverpool nhắm đến còn có vài cái tên chất lượng khác như Anthony Gordon, Francisco Conceicao hay Bradley Barcola.

Leipzig rất muốn giữ Diomande thêm một mùa nữa nhưng điều đó sẽ trở nên khó khăn do nhận sự quan tâm từ nhiều CLB, đặc biệt nếu họ không giành được vé dự Champions League mùa tới.