Người gác đền Cameroon đã thi đấu phần lớn mùa giải trước tại Trabzonspor, sau quãng thời gian gây thất vọng trong màu áo Quỷ đỏ thành Manchester.

Andre Onana ra sân 33 trận cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, góp công lớn giúp CLB giành cúp quốc gia. Ban đầu, anh dự định trở lại Old Trafford để cạnh tranh vị trí mùa giải mới.

Andre Onana không còn nằm trong kế hoạch của MU - Ảnh: Alamy

Tuy nhiên, Trabzonspor quyết định hành động ngay lập tức, sau khi chia tay thủ môn kỳ cựu Ugurcan Cakir.

MU cũng bật đèn xanh cho thương vụ. Dù đây tiếp tục là bản hợp đồng cho mượn, đội chủ sân Old Trafford nhiều khả năng vẫn sẽ thu về khoản phí nhỏ.

"Quỷ đỏ" muốn bán đứt Onana - người được chiêu mộ với giá 47 triệu bảng hè năm 2023. Tuy nhiên, bản hợp đồng cho mượn khác sẽ giúp CLB cắt giảm đáng kể quỹ lương, đồng thời mở ra cơ hội bán thủ môn này hè năm sau.

Được biết, thỏa thuận giữa MU và Trabzonspor không bao gồm điều khoản mua đứt.

Ở chiều ngược lại, HLV Michael Carrick đặc biệt hài lòng với Senne Lammens. Ông cùng các cộng sự đang tìm kiếm phương án dự phòng, trong bối cảnh Altay Bayindir sẽ rời CLB.

Hai cái tên đang được cân nhắc là thủ môn tuyển Xứ Wales - Karl Darlow và Angus Gunn - người hiện cùng Scotland tham dự World Cup 2026.

Gunn là cầu thủ tự do sau khi hết hợp đồng với Nottingham Forest. Đáng chú ý, Gunn từng trưởng thành từ Man City trong giai đoạn Jason Wilcox (Giám đốc bóng đá MU hiện tại) phụ trách học viện.