Tottenham sẵn sàng chi mạnh về tiền lương để thuyết phục các mục tiêu chuyển nhượng và chấp nhận trả mức đãi ngộ cao hơn so với MU, ở cuộc đua giành chữ ký của Mateus Fernandes.

Arsenal đã hạ nhiệt sự quan tâm tiền vệ West Ham - người được định giá 85 triệu bảng. Real Madrid từng nghĩ Fernandes sẽ cập bến Old Trafford, trước lúc Tottenham nhảy vào cạnh tranh.

Tottenham đang chiếm ưu thế trong thương vụ Mateus Fernandes - Ảnh: F365

Đội bóng Bắc London hiện đối đầu trực tiếp với Quỷ đỏ trong vụ chiêu mộ Mateus Fernandes, dù họ chỉ xếp trên nhóm xuống hạng đúng một bậc mùa giải trước.

Không chỉ vậy, Spurs còn liên hệ với Marcus Rashford. Mức lương Rashford tại MU sẽ tăng lên 325.000 bảng/tuần từ tháng tới. Nhiều thông tin khẳng định, Tottenham sẽ đáp ứng yêu cầu đãi ngộ chân sút người Anh.

Về phần MU, họ đã giành vé dự Champions League và cũng đạt thỏa thuận trị giá 39 triệu bảng rước về tiền vệ Ederson từ Atalanta.

Tuyển thủ Brazil chỉ còn một năm hợp đồng ở đội bóng thành Bergamo. Điều đó giúp MU sớm hoàn tất vụ mua sắm với mức phí hợp lý ngay đầu kỳ chuyển nhượng hè.

Mức giá 85 triệu bảng mà West Ham yêu cầu là quá cao đối với Mateus Fernandes - cầu thủ trẻ vừa trải qua hai mùa liên tiếp xuống hạng ở Premier League, sau khi chuyển đến từ Southampton.

Đây không phải lần đầu Tottenham tìm cách phá vỡ kế hoạch chuyển nhượng MU. Năm ngoái, sau khi bổ nhiệm cựu HLV Thomas Frank, họ cũng chen chân vào thương vụ Bryan Mbeumo.

Hồi đầu tháng, Giám đốc điều hành MU - Omar Berrada nhấn mạnh, CLB phải "kỷ luật" trên chợ chuyển nhượng, đồng thời cương quyết không để thị trường hay người đại diện quyết định chiến lược của mình.

Mateus Fernandes hiện thuộc Gestifute, công ty đại diện của "siêu cò" Jorge Mendes. Trong số các khách hàng công ty này còn có hai cầu thủ MU là Leny Yoro và Manuel Ugarte.