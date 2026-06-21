Phía Newcastle lập tức từ chối, bởi họ muốn số tiền 100 triệu bảng cho thương vụ trên, trong bối cảnh Sandro Tonali sẵn sàng ra đi.

HLV Roberto De Zerbi xem chàng tiền vệ đồng hương là bản hợp đồng "bom tấn", nhằm khởi động cuộc cải tổ mạnh mẽ tại đội bóng Bắc London.

Về phía Tonali, anh cũng hứng thú với viễn cảnh chuyển đến sân Tottenham Hotspur. Tuy nhiên, Spurs sẽ vấp phải sự cạnh tranh từ Man City và Arsenal.

Tottenham rất muốn có Tonali - Ảnh: SunSport

MU cũng từng theo sát tuyển thủ người Italia. Tuy nhiên, sau khi đánh giá chi phí quá đắt đỏ, đội chủ sân Old Trafford rút lui và chuyển hướng sang các mục tiêu khác.

Sandro Tonali hiện còn hợp đồng với Newcastle đến năm 2029. "Chích chòe" còn nắm quyền gia hạn thêm 12 tháng, giúp họ nắm thế chủ động trong các cuộc đàm phán.

Ngoài ra, Tottenham còn đang quan tâm đến Mateus Fernandes của West Ham United và Alex Scott thuộc Bournemouth.

Trong kỳ chuyển nhượng hè 2026, Tottenham đã chi 52 triệu bảng để chiêu mộ trung vệ Jan Paul van Hecke từ Brighton & Hove Albion, đồng thời mang về hai bản hợp đồng miễn phí là Andy Robertson và Marcos Senesi.

Đội bóng thành London cũng đang đàm phán với Manchester City về thương vụ trị giá khoảng 60 triệu bảng dành cho cầu thủ chạy cánh Savinho.

Ở chiều ngược lại, Joao Palhinha và Randal Kolo Muani đã rời đội sau khi hết hạn hợp đồng cho mượn, trong khi Yves Bissouma cũng chính thức chia tay Tottenham.