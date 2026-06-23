Sân khấu của Messi

World Cup giờ đây đã trở thành miền đất hạnh phúc của Lionel Messi, thiên đường từng nhiều lần ngoảnh mặt với anh.

Ai có thể hình dung điều đó chỉ cách đây 5 năm, sau biết bao thất vọng cùng tuyển Argentina?

Messi ăn mừng với niềm vui tột độ khi ghi bàn thứ 2 vào lưới Áo. Ảnh: AFA

Messi, người sẽ đón sinh nhật 39 tuổi vào ngày mai (24/6), đang là vị vua tuyệt đối của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Thứ bóng đá anh trình diễn trên sân AT&T ở Dallas, vừa đẹp đẽ vừa xúc động, như những nét vẽ cuối cùng trong một sự nghiệp vô song.

Thành phố từng chứng kiến những ngày cuối cùng của Diego Maradona tại World Cup 1994 nay lại được chứng kiến một màn trình diễn xuất chúng khác của Messi trước Áo, dù anh đã đá hỏng một quả phạt đền.

Những gì đang diễn ra tại World Cup 2026 ở nước Mỹ đã trở thành một phần lịch sử của giải đấu.

Tác động của Messi lên các trận đấu là tuyệt đối. Xét riêng về những con số, trận đấu này đưa anh trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử World Cup với 18 pha lập công, hơn 2 bàn so với Miroslav Klose.

Kylian Mbappe, với cú đúp trong trận thắng Iraq 3-0, cũng đã tiếp cận cựu tiền đạo người Đức với cùng 16 bàn.

Đội trưởng tuyển Pháp tăng tốc rất nhanh để cạnh tranh với huyền thoại Argentina, người đang nâng tầm “La Albiceleste” chơi chưa thực sự thuyết phục.

Mọi thứ xoay quanh Messi. Cả hành tinh dõi theo anh với sự hồi hộp và xúc động. Không có điều gì xảy ra với Argentina mà không liên quan đến số 10.

Messi là biểu tượng World Cup. Ảnh: AFA

Cả 5 bàn thắng của đội tuyển tại giải lần này đều mang dấu ấn trực tiếp của Messi.

Messi nâng tầm Argentina

Chiến thắng trước Áo giúp Argentina giành vé vào vòng 1/16 và khả năng sẽ chiếm giữ luôn ngôi đầu bảng J (lượt cuối gặp Jordan).

Trong khi đó, Tây Ban Nha của tài năng trẻ Lamine Yamal cũng đang theo dõi sát sao diễn biến ở nhánh đấu này bởi hai bảng có thể gặp nhau ở vòng knock-out. Không đội nào muốn phải chạm trán Messi quá sớm.

Bàn thắng thứ hai được Messi ăn mừng đầy cuồng nhiệt. Trái ngược với pha lập công đầu tiên – bàn thắng phá kỷ lục – khi anh chỉ hét lên như trút bỏ gánh nặng.

Trước đó, Messi đã trải qua gần cả hiệp 1 đầy thất vọng. Ngay đầu trận, anh đá hỏng phạt đền sau khi VAR xác định Lautaro Martinez bị phạm lỗi trong vòng cấm. Thậm chí, thủ môn Alexander Schlager còn đoán đúng hướng sút.

Trớ trêu thay, trước khi chạm tay vào thêm một cột mốc lịch sử, Messi lại trở thành cầu thủ đá hỏng nhiều phạt đền nhất lịch sử World Cup với 3 lần thất bại, trước Iceland năm 2018, Ba Lan năm 2022 và Áo năm 2026.

Nhưng đó mới là Messi mà cả thế giới đang say mê, những cú đá phạt đền còn khó hơn… đá phạt trực tiếp.

Argentina không giấu việc họ sống bằng hơi thở của Messi. Sau quả đá hỏng, đội bóng áo sọc xanh trắng chơi chậm lại và để Áo chiếm thế chủ động.

Tuy nhiên, những cơ hội rõ ràng nhất vẫn thuộc về Messi. Hai lần anh bị David Alaba ngăn cản trước khi cuối cùng phá vỡ thế bế tắc.

Khán giả xem Messi với tâm trạng đầy cảm xúc. Ảnh: AFA

Chính Messi khởi xướng tình huống, còn Thiago Almada đóng vai trò hỗ trợ hoàn hảo để số 10 giải tỏa áp lực bằng bàn mở tỷ số.

Sau đó, Argentina kiểm soát bóng, kiên nhẫn chuyền qua chân Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul và Almada, chờ thời điểm tăng tốc của Messi.

Không phải lúc nào điều đó cũng hiệu quả, nhưng khi Messi xuất hiện, trận đấu lập tức thay đổi.

Áo chỉ có đúng một cú sút trúng đích và gần như không thể gây nguy hiểm cho Dibu Martinez.

Khi trận đấu trôi về cuối trong trạng thái bế tắc, những cầu thủ được Lionel Scaloni tung vào sân – như Julian Alvarez và Nico Gonzalez – liên tục bỏ lỡ những cơ hội tốt mà Messi tạo ra.

Tất cả dường như vẫn chờ đợi “La Pulga”. Và rồi anh lại xuất hiện, ghi bàn ấn định chiến thắng 2-0, khiến cả sân Dallas bùng nổ.

Một huyền thoại vĩnh cửu. Messi, và chỉ có Messi.

(Nguồn: VTV)