MU được loan tin bước vào đàm phán thương vụ chuyển nhượng 50 triệu bảng ở chuyển nhượng giữa mùa, trong khi tạm hoãn ký Nico Paz.

Theo báo chí Anh, MU hiện có các cuộc đàm phán để chiêu mộ 1 hậu vệ mới ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông (tháng 1/2027).

Tờ The Athletic cho hay, trong số các gương mặt được nhắm đến thì trung vệ Calvin Bassey (Fulham) là “ưu tiên chính” của MU.





MU đang có các cuộc đàm phán với hậu vệ Calvin Bassey. Ảnh: Transfer News Live

Nguồn trên khẳng định, các cuộc đàm phán giữa MU và phía Calvin Bassey đang diễn ra, bất chấp HLV trưởng Fulham, Arbeloa tuyên bố, hậu vệ người Nigeria không phải để bán trong tháng Giêng và CLB đang làm việc để đôi bên ký hợp đồng mới.

MU được cho đang tìm cách thuyết phục Calvin Bassey đến chơi bóng ở Old Trafford và đưa ra lời đề nghị hấp dẫn mà Fulham khó có thể chối từ.

Giá trị chuyển nhượng của Calvin Bassey được đánh giá ở tầm khoảng 50 triệu bảng. MU sẽ phải cân nhắc chi phí, bởi họ còn hướng đến bổ sung thêm 1 hậu vệ trái và 1 tiền đạo cắm cho Pochettino vào tháng 1/2027 tới đây.

Liên quan đến tình hình nhân sự của MU, CLB vừa quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng thêm 1 năm với đội trưởng Bruno Fernandes - đến mùa hè 2028, để tránh mất trắng tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Thỏa thuận hiện tại giữa đôi bên hết hạn vào hè năm sau và Bruno Fernandes đã 2 lần từ chối lời đề nghị ký hợp đồng mới của ‘Quỷ đỏ’. Điều đó có nghĩa, anh được phép thoải mái đàm phán với các CLB khác từ đầu 2027 và ra đi tự do vào mùa hè. MU đã hành động để ngăn điều đó xảy ra.





MU sẽ thực hiện việc theo đuổi Nico Paz ở chuyển nhượng mùa hè. Ảnh: Transfer News Live

MU giữ chân Bruno Fernandes thêm ít nhất một mùa nữa, nên dù ‘rất yêu thích’ Nico Paz của Como và tuyển Argentina, nhưng sẽ tạm hoãn việc theo đuổi vào mùa Đông này, thay vào đó, nếu có sẽ là câu chuyện ở chuyển nhượng hè.

Thông tin được chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano cập nhật: “MU đang theo dõi sát sao Nico Paz. Họ rất yêu thích tài năng Argentina, khi chiêm ngưỡng cậu ấy cùng Como đối đầu với họ.

Không chỉ vậy, giữa Nico Paz và tân thuyền trưởng MU, Pochettino còn chung công ty đại diện. Tuy nhiên, tôi cũng được biết rằng, trong kỳ chi tiêu mùa Đông, sẽ không có bất kỳ động thái nào liên quan đến Nico Paz. Khi nói về cậu ấy, sẽ là ở chuyển nhượng mùa hè”.