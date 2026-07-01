Video ra mắt màu áo mới của Tielemans (nguồn: MUFC)

Tiền vệ đeo băng đội trưởng tuyển Bỉ tại World Cup 2026 vừa ký giao kèo 5 năm với đội chủ sân Old Trafford, kéo dài đến hè năm 2031.

Phía Aston Villa không muốn mất đi trụ cột nơi tuyến giữa, nhưng họ chẳng thể ngăn cản thương vụ, bởi điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 35 triệu bảng, mức phí được coi là rẻ với cầu thủ chất lượng như Tielemans.

Chia sẻ trong buổi ra mắt, anh không giấu được niềm tự hào: "Thật khó để diễn tả cảm xúc khi gia nhập MU. Được khoác áo CLB đặc biệt như thế này thật tuyệt vời, là thành quả của nhiều năm cống hiến kể từ khi tôi bén duyên với bóng đá.

Tielemans đặt bút ký vào bản hợp đồng 5 năm với MU - Ảnh: MUFC

Tôi may mắn có những thành công trong sự nghiệp, nhưng điều đó chỉ càng thôi thúc bản thân chinh phục thêm nhiều danh hiệu hơn nữa.

Tham vọng của MU là vô cùng rõ ràng. Tất cả đều quyết tâm hướng tới những chiếc cúp lớn trong những năm tới."

Ở tuổi 29, Tielemans sở hữu bề dày kinh nghiệm tại Premier League với 244 lần ra sân. Anh gia nhập Leicester City từ AS Monaco năm 2019, trước khi chuyển sang Aston Villa theo dạng chuyển nhượng tự do hè 2023.

Ngôi sao người Bỉ trở thành tân binh tuyến giữa thứ hai của MU chỉ trong vòng một tuần, sau khi đội bóng công bố thương vụ trị giá 50 triệu bảng chiêu mộ Andrey Santos từ Chelsea.

Trước đó, kế hoạch đưa Ederson từ Atalanta về Old Trafford với mức phí 35 triệu bảng đổ vỡ, do cuộc kiểm tra y tế phát hiện vấn đề liên quan đến chấn thương.

Dù đã chi tổng cộng 85 triệu bảng để sở hữu Santos và Tielemans, lãnh đạo Quỷ đỏ vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm tiền vệ trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Sự ra đi của Casemiro cuối mùa trước khiến HLV Michael Carrick không còn tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa. Bởi vậy, MU ưu tiên bổ sung ít nhất một cầu thủ nữa cho vị trí "số 6".

Youri Tielemans sẽ mặc áo số 18 tại Old Trafford - Ảnh: MUFC

Giám đốc bóng đá Jason Wilcox đánh giá cao tân binh người Bỉ: "Youri luôn là một trong những tiền vệ xuất sắc và ổn định nhất Premier League suốt 7 năm qua.

Cậu ấy hội tụ đầy đủ phẩm chất kỹ thuật, cùng tham vọng và bản lĩnh để thành công tại MU. Sự ổn định của Youri là điều đặc biệt.

Tielemans sẽ mang đến sự điềm tĩnh, khả năng sáng tạo cũng như tố chất thủ lĩnh cho đội bóng. Chúng tôi rất vui mừng chào đón cầu thủ giàu tầm ảnh hưởng và kinh nghiệm như Youri Tielemans."