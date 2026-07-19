Không chỉ vé vào sân, việc di chuyển đến sân MetLife (New Jersey) để xem chung kết World Cup 2026 giữa Tây Ban Nha và Argentina cũng là một khoản chi không nhỏ.

Với khoảng 80.000 khán giả dự kiến có mặt, BTC khuyến cáo người hâm mộ nên lên kế hoạch từ sớm vì giao thông sẽ quá tải.

Giới siêu giàu được cung cấp những dịch vụ đặc biệt để xem chung kết World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Dành cho giới siêu giàu là các dịch vụ trực thăng và xe sang. Billionaire Concierge cung cấp các chuyến trực thăng từ Manhattan đến New Jersey với giá từ 5.000-15.000 USD (130,4-391,2 triệu đồng).

Trong khi đó, HeliFlite bán gói 15.500 USD (204,24 triệu đồng), sau đó khách tiếp tục được đưa đến sân bằng SUV với chi phí 1.750 USD khứ hồi.

Wings Air Helicopters có mức giá “mềm” hơn, từ 6.000 USD cho nhóm 5-6 người, cộng thêm 400 USD để đưa khách bằng SUV từ bãi đáp đến sân.

Nếu đi đường bộ, các hãng xe cao cấp như PresRide tính giá 420 USD cho SUV khứ hồi và 840 USD với xe Sprinter. Những đoàn xe có hộ tống và bảo vệ riêng thậm chí còn tốn kém hơn, thấp nhất 8.000 USD, cao nhất 25.000 USD (652 triệu).

Người sử dụng Uber và Lyft sẽ tiết kiệm hơn, nhưng vẫn phải chấp nhận mức giá tăng theo nhu cầu sau trận đấu.

Xe chỉ được đón và trả khách tại khu Meadowlands Racing & Entertainment, cách sân khoảng 1,6 km. Uber còn mở tuyến xe buýt riêng với giá 49 USD/người, trong khi dịch vụ Uber Max dành cho nhóm đông có giá khoảng gấp đôi Uber XL.

Lái xe cá nhân cũng không hề rẻ. Vé gửi xe chính thức tại trung tâm thương mại American Dream có giá 225-300 USD nhưng đã bán sạch từ sớm.

Trên thị trường, nhiều giấy phép được rao từ 1.400-1.700 USD, cao gấp 5-6 lần giá gốc.

Trái ngược với các lựa chọn đắt đỏ, giao thông công cộng lại là phương án tiết kiệm nhất. New Jersey Transit bán vé tàu khứ hồi với giá 98 USD, đưa hành khách thẳng đến sân MetLife.

Ngoài ra, BTC còn vận hành các tuyến xe buýt từ Manhattan và phía bắc New Jersey với giá 20 USD khứ hồi.

Dù lựa chọn phương tiện nào, người hâm mộ đều được khuyến cáo chuẩn bị tinh thần cho cảnh ùn tắc sau trận đấu.

BTC cho biết thời gian rời khu vực sân có thể kéo dài tới 3 giờ sau tiếng còi mãn cuộc, khiến chi phí và thời gian di chuyển trở thành một phần đáng kể trong trải nghiệm xem trận chung kết World Cup 2026.

(Nguồn: VTV)