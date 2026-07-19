Người gác đền của Argentina tiết lộ, anh đang trong tình trạng chịu đựng cơn đau kéo dài, sau khi bị gãy ngón tay cuối mùa giải vừa qua.

Emiliano Martinez gặp chấn thương lúc khởi động trước trận chung kết Europa League hôm 20/5, Aston Villa đánh bại Freiburg tại Istanbul.

Emi Martinez bắt chính cả 7 trận cho Argentina ở World Cup 2026 - Ảnh: SunSport

Chấn thương từng khiến khả năng dự World Cup 2026 của Martinez bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, thay vì phẫu thuật theo khuyến cáo của bác sĩ, thủ môn số 1 của Argentina quyết định trì hoãn ca mổ để kịp góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Martinez đã bắt trọn vẹn cả 7 trận của Argentina trên đất Bắc Mỹ, dù phải đến sau vòng 1/8 anh mới có thể tập luyện đầy đủ cùng đồng đội.

Trước trận chung kết trên sân MetLife, Martinez chia sẻ: "Ngón tay của tôi vẫn còn đau. Tôi biết mình sẽ phải chịu đựng cơn đau này.

Bản thân cố gắng tránh phải phẫu thuật. Tôi tham khảo ý kiến của rất nhiều chuyên gia về bàn tay ở Anh, Mỹ và nhiều quốc gia khác.

Dĩ nhiên, sau khi vô địch Europa League cùng Aston Villa với ngón tay bị gãy, các bác sĩ đều nói tôi cần lên bàn mổ và phải nghỉ toàn bộ vòng bảng World Cup.

Thời gian đầu, tôi không thể tập luyện cùng tuyển Argentina. Rất nhiều suy nghĩ xuất hiện trong đầu.

Quá trình chuẩn bị của tôi hoàn toàn khác so với các đồng đội. Hai ngày trước trận mở màn, tôi vẫn chưa cảm thấy ổn.

Qua trận gặp Ai Cập, tôi mới có thể tập luyện bình thường. Tôi ngừng nghĩ về chấn thương và hiện tại cảm thấy tốt hơn rất nhiều."