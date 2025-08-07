Bộ ba trong mơ

MU đang bước vào mùa giải 2025/26 với một diện mạo hoàn toàn mới trên hàng công, khi gần như hoàn tất bản hợp đồng bom tấn mang tên Benjamin Sesko.

Dù Newcastle đưa ra lời đề nghị hấp dẫn hơn với RB Leipzig, tiền đạo người Slovenia chọn khoác áo Quỷ đỏ.

Sesko chọn MU. Ảnh: EPA-EFE

Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, Sesko đã đạt thỏa thuận cá nhân với MU, với bản hợp đồng kéo dài đến tháng 6/2030, chỉ còn chờ RB Leipzig gật đầu với mức giá 85 triệu euro để chính thức hoàn tất thương vụ.

Việc chiêu mộ Sesko đánh dấu cú nước rút ngoạn mục của đội chủ sân Old Trafford trên thị trường chuyển nhượng hè này.

Trước đó, MU lần lượt mang về Matheus Cunha từ Wolves và Bryan Mbeumo từ Brentford – tổng giá trị 150 triệu euro.

Nếu thương vụ Sesko được hoàn tất, MU sẽ tiêu tốn tổng cộng 235 triệu euro chỉ riêng cho 3 cầu thủ tấn công.

Con số này nói lên điều gì? Sir Jim Ratcliffe cắt giảm tối đa các chi phí không liên quan, nhưng không ngại chi đậm với quyết tâm làm mới đội hình, đặc biệt là hàng công sau mùa giải thất vọng nhất kỷ nguyên Premier League.

Mùa trước, Rasmus Hojlund tuy nỗ lực nhưng chưa thể đáp ứng kỳ vọng, trong khi Joshua Zirkzee và những phương án dự phòng không để lại nhiều dấu ấn.

Việc thiếu chân sút đẳng cấp khiến MU mất điểm ở nhiều thời điểm quan trọng tại Ngoại hạng Anh.

Điều này lan sang cả Europa League, nơi MU thua chung kết trên sân San Mames trước Tottenham – đội cũng khủng hoảng ở Premier League, nên Ange Postecoglou mất việc ngay sau cúp châu Âu (Thomas Frank thay thế).

Bởi vậy, sự xuất hiện của bộ ba Sesko – Cunha – Mbeumo hứa hẹn mở ra chương mới tươi sáng hơn cho đội bóng của HLV Ruben Amorim.

Ruben Amorim được cấp những bản hợp đồng chất lượng. Ảnh: MUFC

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha được đầu tư để phát triển thứ bóng đá yêu thích của mình, hầu như không còn dấu ấn người tiền nhiệm Erik ten Hag.

Chờ cú chuyển mình của MU

Sesko là mẫu tiền đạo hiện đại: cao lớn, nhanh nhẹn, dứt điểm tốt và có khả năng chơi lùi làm tường.

Mùa giải vừa qua, anh ghi 13 bàn và 5 kiến tạo ở Bundesliga. Trong hai mùa, tỷ lệ sút chính xác của anh ở giải bóng đá hàng đầu nước Đức là 53,2% và 43,9% – khá ấn tượng.

Quan trọng hơn, Sesko mang trong mình tiềm năng vươn tầm thế giới, điều mà MU đang cần để xây dựng nền tảng dài hạn – hướng đến mục tiêu vô địch Premier League vào năm 2028 như Sir Ratcliffe đề ra.

Trong khi đó, Cunha mang đến sự cơ động ở hành lang trái. Cầu thủ người Brazil cũng có khả năng đá hộ công – khi ấy Patrick Dorgu hoặc ai khác sẽ tấn công biên.

Cunha thi đấu rất nổi bật tại Wolves. Cựu cầu thủ Atletico Madrid sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng xử lý trong phạm vi hẹp, giúp anh phù hợp với hệ thống pressing, luân chuyển bóng tốc độ cao mà Ruben Amorim yêu cầu.

Mbeumo lại là một mũi khoan phá lợi hại ở cánh phải. Tuyển thủ Cameroon nổi bật với tốc độ, khả năng xuyên phá, di chuyển vào trung lộ rồi tung ra những pha dứt điểm quyết đoán.

Tại Brentford mùa trước, anh ghi tới 12 bàn và có 9 kiến tạo ở Premier League – thống kê ấn tượng khi xét đến thực lực của đội bóng khiêm tốn thành London.

Ba bản hợp đồng, 3 phong cách khác nhau, nhưng có thể bổ trợ nhau trong hệ thống linh hoạt.

Với sự xuất hiện của Sesko mũi nhọn, Cunha và Mbeumo hoạt động tự do hơn ở hai cánh hoặc lùi sâu hỗ trợ.

Cunha và Mbeumo có cơ hội phát huy hết giá trị khi đá cùng Sesko. Ảnh: MUFC

Hơn nữa, khi Sesko lùi xuống – anh tạo 19 cơ hội, 25 đường chuyền 1/3 cuối sân, 9 pha đưa bóng vào vòng cấm ở Bundesliga – Cunha hoặc Mbeumo có khoảng trống để xâm nhập khu cấm địa dứt điểm, hoặc Bruno Fernandes từ tuyến sau.

Sự đa dạng này giúp MU trở nên khó lường hơn trong các phương án tấn công, điều mà họ thiếu trong những năm gần đây. Ít nhất là về mặt lý thuyết.

Đi kèm với kỳ vọng là áp lực. 235 triệu euro cho 3 cầu thủ tấn công nghĩa là BLĐ đặt niềm tin tuyệt đối vào cuộc cải tổ này.

Các CĐV có quyền mơ mộng, nhưng cũng không dễ dàng tha thứ nếu những bản hợp đồng này không phát huy đúng giá trị. Áp lực ở Old Trafford luôn rất lớn, khi một sai lầm có thể không bao giờ gượng dậy được.

Sau tất cả, với khoảng thời gian dài thiếu ổn định, MU đang tràn đầy khát vọng. Sau bộ ba Cunha – Sesko – Mbeumo, Ruben Amorim đang chờ một thủ môn và một tiền vệ chất lượng để gặt hái chiến thắng.