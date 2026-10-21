Lịch thi đấu bóng đá hôm nay

NGÀY GIỜ

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KÊNH TRỰC TIẾP

CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

21/10  23:45

 Como vs MU

TV360, On Football
Lille vs Galatasaray

TV360, On Sports

22/10  02:00

 Aston Villa vs Viking

TV360, On Football
Bayern Munich vs Arsenal

TV360
Club Brugge vs Lens

TV360, On Sports +
Inter Milan vs Shakhtar Donetsk

TV360
Betis vs Feyenoord

TV360
Real Madrid vs RB Leipzig

TV360
Sporting Lisbon vs LASK Linz

TV360, On Sports +

VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6

22/10  01:00

 Levante vs Bilbao

SCTV15

COPA LIBERTADORES 2026/27 – BÁN KẾT

22/10  07:30

Palmeiras vs Fluminense

COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT

22/10  05:00

Montevideo City vs Atletico Mineiro

GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27

22/10  06:00

Cincinnati vs DC. United

NGÀY GIỜ

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KÊNH TRỰC TIẾP

UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG

20/10  23:45

 Fenerbahce 2-2 Slavia Praha

TV360, On Football
Sabah Baku 1-2 Dortmund

TV360

21/10  02:00

 AS Roma 4-0 Slovan Bratislava

TV360
Liverpool 4-3 Villarreal

TV360
Man City 5-1 AEK Athens

TV360, On Football
Napoli 3-2 Bodo Glimt

TV360
PSG 4-2 Barcelona

TV360
FC Porto 0-1 PSV Eindhoven

TV360
Stuttgart 1-1 Atletico Madrid

TV360

HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 6

21/10  01:45

Wolverhampton 1-1 Portsmouth

VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 10

20/10  22:00

Diriyah Club 1-0 Al Riyadh

20/10  22:10

Al Taawoun 0-1 Al Qadisiya

21/10  01:00

Al Ettifaq 1-4 Al Ittihad

Al Nassr 1-0 Neom