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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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21/10 23:45
|Como vs MU
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TV360, On Football
|Lille vs Galatasaray
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TV360, On Sports
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22/10 02:00
|Aston Villa vs Viking
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TV360, On Football
|Bayern Munich vs Arsenal
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TV360
|Club Brugge vs Lens
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TV360, On Sports +
|Inter Milan vs Shakhtar Donetsk
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TV360
|Betis vs Feyenoord
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TV360
|Real Madrid vs RB Leipzig
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TV360
|Sporting Lisbon vs LASK Linz
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TV360, On Sports +
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VĐQG TÂY BAN NHA 2026/27 – VÒNG 6
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22/10 01:00
|Levante vs Bilbao
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SCTV15
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COPA LIBERTADORES 2026/27 – BÁN KẾT
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22/10 07:30
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Palmeiras vs Fluminense
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COPA SUDAMERICANA 2026/27 – BÁN KẾT
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22/10 05:00
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Montevideo City vs Atletico Mineiro
|GIẢI BÓNG ĐÁ NHÀ NGHỀ MỸ (MLS) 2026/27
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22/10 06:00
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Cincinnati vs DC. United
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NGÀY GIỜ
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TRẬN ĐẤU
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KÊNH TRỰC TIẾP
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UEFA CHAMPIONS LEAGUE 2026/27 – VÒNG PHÂN HẠNG
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20/10 23:45
|Fenerbahce 2-2 Slavia Praha
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TV360, On Football
|Sabah Baku 1-2 Dortmund
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TV360
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21/10 02:00
|AS Roma 4-0 Slovan Bratislava
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TV360
|Liverpool 4-3 Villarreal
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TV360
|Man City 5-1 AEK Athens
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TV360, On Football
|Napoli 3-2 Bodo Glimt
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TV360
|PSG 4-2 Barcelona
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TV360
|FC Porto 0-1 PSV Eindhoven
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TV360
|Stuttgart 1-1 Atletico Madrid
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TV360
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HẠNG NHẤT ANH 2026/27 – VÒNG 6
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21/10 01:45
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Wolverhampton 1-1 Portsmouth
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VĐQG SAUDI ARABIA 2026/27 – VÒNG 10
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20/10 22:00
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Diriyah Club 1-0 Al Riyadh
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20/10 22:10
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Al Taawoun 0-1 Al Qadisiya
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21/10 01:00
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Al Ettifaq 1-4 Al Ittihad
|Al Nassr 1-0 Neom
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