Real Madrid và cơn giận Mourinho

Ai muốn biết Real Madrid này hay ở đâu, dở chỗ nào, cứ xem trận gặp PSV. Người ta sẽ thấy một đội bóng uể oải đến mức tự làm hỏng cả hiệp 1, rồi chỉ mất 15 phút để cuốn phăng đối thủ đến từ Eindhoven.

Từ số 0 lên 100, sau cuộc gặp giữa các cầu thủ và Jose Mourinho trong giờ nghỉ. “HLV hơi giận”, Jude Bellingham kể.

Real Madrid có hiệp 1 thất vọng. Ảnh: MD

“Phòng thay đồ giống như Las Vegas. Chuyện gì xảy ra ở Las Vegas thì ở lại đó”, Mourinho đáp, trước khi chịu tiết lộ vài chi tiết về cuộc nói chuyện.

“Hiệp 1 tệ khủng khiếp. Họ lấn lướt chúng tôi hoàn toàn. Tôi cùng các chuyên viên phân tích tìm những đoạn video để cầu thủ thấy mình đang làm sai ở đâu”, Mourinho giải thích.

“Trong giờ nghỉ, chúng tôi nói rất ít. Chúng tôi chiếu cho họ xem 1 tình huống phòng ngự và 2 tình huống tấn công. Nhìn tận mắt thì họ dễ hiểu hơn”.

Mourinho mạnh tay xáo lại đội hình sau giờ nghỉ, đưa Bernardo Silva và Arda Guler vào giữa sân. “Hai cậu ấy chỉ biết chơi bóng, đâu phải mẫu cầu thủ chuyên phòng ngự hay giữ vị trí”. Trên hết là sự xuất hiện của Juse Bellingham.

Cuối trận, Mourinho tiết lộ Bellingham, người khởi đầu trên ghế dự bị, gần như đã chấn thương. Nhưng màn trình diễn tệ hại của cả đội trong hiệp 1 buộc ông phải tung tiền vệ người Anh vào sân.

Tác động đến ngay lập tức và mang tính quyết định. “Cậu ấy đã thay đổi trận đấu, cho chúng tôi mọi thứ chúng tôi cần”, Mourinho nhận xét. Với ông, Bellingham “chắc chắn là tiền vệ hay nhất thế giới”.

“Cậu ấy có mọi thứ. Thể chất, kỹ thuật, tư duy chiến thuật và tham vọng. Việc cậu ấy không có tên trong top 10 Quả bóng vàng thật khó chấp nhận”.

Hai thầy trò dành cho nhau những lời tốt đẹp. Bellingham được hỏi điều gì đã thay đổi với anh từ mùa trước sang mùa này. “Mourinho. Chấm hết”, anh đáp.

Mourinho nổi giận trong phòng thay đồ. Ảnh: AS

Cách đó vài mét, Mourinho nói: “Cậu nói thế thì dễ mến thật, nhưng tôi nghĩ khác. Jude Bellingham có được ngày hôm nay trước hết là nhờ chính cậu ấy và các đồng đội. Tôi chỉ cố giúp một chút”.

“Bellinghamcó tố chất thủ lĩnh bẩm sinh và đòi hỏi rất cao ở bản thân. Cứ nhìn cách cậu ấy tập luyện và thi đấu là thấy”, Mourinho nhấn mạnh. “Khi mọi chuyện trục trặc, cậu ấy không giấu nổi sự bực bội và đáp lại bằng cách tập luyện chăm chỉ”.

Bellingham đã có 7 bàn và 5 kiến tạo sau 18 trận. Trước PSV, anh dẫn dắt cuộc lột xác của Real Madrid và ghi 1 trong những bàn thắng đẹp nhất Champions League mùa này.

Đó là chiến thắng thứ 10 liên tiếp của Real Madrid, chuỗi trận họ đã không đạt được trong cùng một mùa giải suốt đúng 5 năm qua.

“Nếu tất cả không cùng chạy thì vô phương”

Trước khi Bellingham xuất hiện, điều đập vào mắt là sự uể oải của Real Madrid. “Trong bóng đá hiện đại, nếu tất cả không cùng chạy thì vô phương trước những đội như thế này, những đội liên tục kéo chúng tôi vào các pha một chọi một”, Thibaut Courtois nhận xét.

Federico Valverde, tác giả bàn gỡ 1-1, đồng tình: “Chúng tôi phải nhập cuộc như cách đã chơi trong hiệp 2. Nếu cường độ giảm xuống là thấy ngay, nhất là ở Champions League. Cả đội phải nỗ lực hơn nhiều. Trận gặp Celta Vigo cũng đã xảy ra chuyện này”.

Bellingham vào sân và tạo khác biệt. Ảnh: MD

Tiếng la ó dội xuống từ các tầng khán đài khi Real Madrid bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-1, phản ánh sự thất vọng trước thái độ thi đấu của đội chủ nhà. Trong 5 trận Champions League, Real đã 3 lần bị dẫn trước - Roma, AEK và PSV - rồi ngược dòng cả ba lần.

“Khi tôi chưa thể giúp đội chơi với cường độ như vậy ngay từ phút đầu, đó là vấn đề tôi phải giải quyết. Cứ chấp nhận những rủi ro như thế này, có lúc chúng tôi sẽ phải trả giá”, Mourinho thừa nhận.

Ngay trong giờ nghỉ, Mourinho dùng đến phương án khẩn cấp. Ông xếp Bernardo Silva và Guler vào trục giữa, cách bố trí ông chỉ dùng khi thật sự cần thiết, rồi tung Bellingham vào sân.

Cả hai trung vệ đều bị thay. Militao liên tục sai vị trí, còn Rudiger đã nhận thẻ. Tchouameni cũng rời sân sau lỗi dẫn đến phạt đền, trong khi Konate và Huijsen được đưa vào.

“Hiệp 2, chúng tôi kiểm soát hoàn toàn trận đấu. Khi các cầu thủ trên hàng công bừng tỉnh và được chơi theo ý mình, những gì vừa xảy ra hoàn toàn có thể đến”, Mourinho nói.

Đến Vinicius cũng mỉm cười. Cầu thủ Brazil ghi bàn trở lại sau 3 tháng, ấn định chiến thắng 5-1. Anh chơi sắc sảo hơn, dù phải qua vài cơ hội mới có được một niềm vui sau bao chuyện buồn.