Huyền thoại 41 tuổi dính chấn thương cơ trong trận Al-Nassr thắng Al-Feyha 3-1 tại giải Saudi Pro League mới đây.

Càng tệ hơn khi Ronaldo đá hỏng quả phạt đền lúc đầu trận, khi tỷ số vẫn đang hòa 0-0.

Ronaldo gặp rắc rối với chấn thương cơ - Ảnh: BBO Sports

Ngôi sao người Bồ Đào Nha ra hiệu cho băng ghế dự bị và rời sân với vẻ mặt khó chịu ở phút 80, thời điểm Al-Nassr vừa vượt lên dẫn trước.

Sau đó, người ta thấy Ronaldo ngồi ở khu kỹ thuật với túi đá chườm đầu gối.

Đây mới là lần thứ hai tiền đạo này bị thay ra sớm. Trước đó là trong trận cầu giữa tuần gặp Al-Najma.

Giám đốc Al-Nassr, ông Jorge Jesus xác nhận, Ronaldo sẽ phải trải qua các xét nghiệm khẩn cấp.

"Ronaldo bị mỏi cơ và đội ngũ y tế sẽ khẩn trương tiến hành những xét nghiệm cần thiết nhằm xác định tình trạng của anh ấy."

Chỉ còn 3 tháng nữa là đến World Cup 2026, bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào cũng có thể khiến tiền đạo Bồ Đào Nha bỏ lỡ giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đây được cho là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của Ronaldo và Bồ Đào Nha nằm ở bảng đấu khá thuận lợi gồm Colombia, Uzbekistan và một trong ba đối thủ CHDC Congo, Jamaica hoặc New Caledonia.

Hiện cá nhân CR7 đã ghi được 21 bàn thắng tại Saudi Pro League mùa này, chỉ kém Julian Quinones (22 bàn) và Ivan Toney (23 bàn) trong cuộc đua đến Chiếc giày vàng.