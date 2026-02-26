Al Nassr nhập cuộc đầy hứng khởi và sớm có lợi thế khi Al Hawsawi phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Cristiano Ronaldo dứt điểm quyết đoán mở tỷ số ngay phút thứ 7, nâng tổng bàn thắng mùa này lên con số 21, tiếp tục bám đuổi Ivan Toney trong cuộc đua Vua phá lưới.

Tình huống Ronaldo ghi bàn mở tỷ số trên chấm 11m - Ảnh: Al Nassr

Sức ép không ngừng của đội khách được cụ thể hóa bằng bàn nhân đôi cách biệt của Kingsley Coman sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm. Trước khi hiệp một khép lại, Inigo Martinez tung cú sút xa uy lực, đưa Al Nassr dẫn 3-0.

Sang hiệp hai, Ronaldo tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Sadio Mane ghi bàn. Phút 80, Martinez hoàn tất cú đúp bằng pha đánh đầu chính xác từ quả phạt góc.

Ronaldo góp công lớn vào chiến thắng của đội khách - Ảnh: Al Nassr

Thắng 5-0, Al Nassr có 58 điểm sau 23 vòng, tái chiếm ngôi đầu Saudi Pro League 2025/26 và duy trì phong độ ấn tượng với chỉ một thất bại từ đầu mùa.

Ghi bàn

Al Nassr: Ronaldo (7' phạt đền), Coman (31'), Martinez (42') (80'), Mane (52')

Đội hình xuất phát

Al Najma: Braga; Al Hawsawi, Al Haleel, Samir, Vargas; Al Tulayhi, Al Harabi, Guga, Tijanic; Lazaro, Ali Jasim

Al Nassr: Bento; Martinez, Al Amri, Simakan, Boushal; Mane, Brozovic, Al Khaibari, Coman; Felix, Ronaldo