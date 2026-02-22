Al Nassr bước vào vòng đấu với cơ hội lớn vươn lên ngôi đầu Saudi Pro League sau khi Al Hilal bị cầm hòa. Và Cristiano Ronaldo một lần nữa chứng minh vì sao anh vẫn là biểu tượng chiến thắng.

Chỉ 13 phút sau tiếng còi khai cuộc, Kingsley Coman xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi chuyền bóng để Ronaldo thoát xuống dứt điểm cận thành mở tỷ số.

Ronaldo có trận đấu chói sáng - Ảnh: Al Nassr

Đó không chỉ là bàn thắng khai thông thế bế tắc mà còn đánh dấu pha lập công thứ 500 của CR7 kể từ khi bước sang tuổi 30 – cột mốc cho thấy sự bền bỉ phi thường.

Al Nassr tiếp tục duy trì thế trận áp đảo. Phút 30, Coman nhân đôi cách biệt sau đường kiến tạo sắc sảo của Joao Felix. Trước khi hiệp một khép lại, Ronaldo từng đưa bóng vào lưới nhưng bàn thắng không được công nhận vì việt vị.

Sang hiệp hai, đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn cuộc chơi. Phút 77, Angelo solo từ giữa sân rồi dứt điểm lạnh lùng nâng tỷ số lên 3-0. Chỉ hai phút sau, Ronaldo hoàn tất cú đúp bằng cú sút chéo góc hiểm hóc từ đường chuyền của Coman.

Coman cũng góp công vào chiến thắng của đội nhà - Ảnh: Al Nassr

Chiến thắng 4-0 giúp Al Nassr có trận thắng thứ 8 liên tiếp, chính thức chiếm ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Al Hilal. Một lần nữa, Ronaldo trở thành tâm điểm của đêm thăng hoa và là đầu tàu đưa Al Nassr trở lại vị thế số một.