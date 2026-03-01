Hành quân tới sân Al Feiha ở vòng 24 Saudi Pro League, Al Nassr nhập cuộc đầy quyết tâm và sớm áp đảo thế trận.

Ngay phút 11, đội khách được hưởng phạt đền nhưng Cristiano Ronaldo lại sút bóng ra ngoài trong sự tiếc nuối của các cổ động viên đội khách.

Ronaldo lỡ cơ hội gia tăng số bàn thắng của cá nhân - Ảnh: Al Nassr

Tấn công nhiều không ghi bàn, Al Nassr còn phải nhận “gáo nước lạnh” cuối hiệp một khi A. Al-Amri lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp Al Feiha vượt lên dẫn trước.

Bước ngoặt đến ở hiệp hai. Phút 72, Sadio Mane tỏa sáng đúng lúc khi đón đường kiến tạo của Coman, dứt điểm gọn gàng gỡ hòa 1-1.

Chỉ 8 phút sau, vận may mỉm cười với Al Nassr khi O. Mosquera bên phía chủ nhà phản lưới, trao lợi thế cho đội khách.

Mane tạo ra bước ngoặt của trận đấu - Ảnh: Al Nassr

Hưng phấn dâng cao, Al Nassr kết liễu trận đấu ở phút 85. Joao Felix tung đường chuyền thuận lợi để Al-Hamddan ấn định chiến thắng 3-1.

Ba điểm trọn vẹn giúp Al Nassr đòi lại ngôi đầu bảng với 2 điểm nhiều hơn Al Ahli và giữ khoảng cách 3 điểm so với Al Hilal.