Hành quân tới sân Al Taawoun, Al Hilal đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để duy trì áp lực lên nhóm dẫn đầu.

Dù thiếu vắng Karim Benzema, đội khách vẫn cho thấy sức mạnh vượt trội khi kiểm soát hoàn toàn khu trung tuyến nhờ Ruben Neves và Sergej Milinkovic-Savic.

Al Hilal đánh rơi chiến thắng ngay ở cuối hiệp một - Ảnh: Roshn Saudi League

Tuy nhiên, trước hệ thống phòng ngự 5 người kín kẽ của đội chủ nhà, các mũi nhọn Al Hilal gặp không ít khó khăn. Bước ngoặt đến ở phút 42 khi Theo Hernandez mang về quả phạt đền và Neves lạnh lùng mở tỷ số trên chấm 11m.

Thế nhưng, lợi thế của Al Hilal chỉ tồn tại ít phút. Ngay trước giờ nghỉ, Milinkovic-Savic để bóng chạm tay trong vòng cấm, tạo điều kiện để Roger Martinez gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền.

Sang hiệp hai, Al Hilal dồn ép nghẹt thở nhưng thủ môn Mailson chơi xuất thần, liên tiếp từ chối những cơ hội của Koulibaly hay Kanno.

Bế tắc trong khâu dứt điểm, đội khách đành chấp nhận chia điểm và hiện đứng thứ ba, kém ngôi đầu của Al-Ahli Saudi đúng 1 điểm, cùng có 55 điểm như Al Nassr nhưng xếp dưới.

Nếu Cristiano Ronaldo và các đồng đội giành trọn 3 điểm ở vòng đấu này thì họ sẽ tái chiếm ngôi đầu với 58 điểm.