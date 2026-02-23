Tin từ Bệnh viện Việt Đức cho biết, từ 14/2 đến 21/2 (27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), bệnh viện đã tiếp nhận 796 trường hợp khám, cấp cứu. Trong đó có 7 ca tiên lượng rất nặng xin về.

BSCKII Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Phó Trưởng tua trực cấp cứu cho hay, trong tổng số ca tiếp nhận có 372 trường hợp tai nạn giao thông, 225 ca tai nạn sinh hoạt, 28 trường hợp cấp cứu do tai nạn pháo nổ (pháo hoa, pháo tự chế) và 5 ca liên quan đến vũ khí, vật liệu tự chế.

Riêng tai nạn giao thông, trung bình mỗi ngày có khoảng 46 trường hợp đến thăm khám, cấp cứu.

BSCKII Trần Tuấn Anh, Phó Trưởng Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn, Phó Trưởng tua trực cấp cứu ngày mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: Thái Bình

Điển hình là bệnh nhân N.V.L. (sinh năm 1957, Sóc Sơn) được chuyển đến bệnh viện sáng mùng 5 Tết trong tình trạng đa chấn thương, tiên lượng nặng. Theo người nhà, ông L. gặp tai nạn khi đang điều khiển xe máy điện thì bị một xe máy đi ngược chiều tông trực diện.

Đáng chú ý, các trường hợp nhập viện do pháo nổ chủ yếu là người trẻ, đa số trong tình trạng đa chấn thương, tổn thương mắt, chi thể, đặc biệt là hai bàn tay.

“Mặc dù đã nhiều lần cảnh báo về những tai nạn thương tâm do pháo nổ gây ra, để lại di chứng nặng nề như mù mắt, cụt chi, chấn thương vùng mặt, cổ, nhưng năm nào chúng tôi cũng tiếp nhận các ca tương tự. Có trường hợp dù bác sĩ nỗ lực hết sức vẫn khó giữ được đôi bàn tay toàn vẹn cho bệnh nhân đang ở độ tuổi lao động, còn cả tương lai phía trước”, bác sĩ Tuấn Anh thông tin.