PGS.TS Phạm Thị Bích Đào, chuyên gia Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, kể rằng mỗi dịp lễ, Tết, bà nhận được không ít lời than phiền từ bệnh nhân sống ở chung cư, khu dân cư về tình trạng không hát nhưng vẫn mệt. Họ mệt vì phải nghe, mệt vì không có nút “tắt tiếng” hàng xóm hát karaoke bất kể giờ giấc.

Âm thanh quá to từ việc hát karaoke tại nhà khiến nhiều người đau đầu, nhức óc. Ảnh: Minh Quang

“Bệnh nhân Trần Minh Anh (49 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) kể với tôi: 'Không đau tai thì cũng đau đầu, không mệt người thì cũng mệt não mỗi lần dàn karaoke nhà bên bật lên. Buổi trưa đáng lẽ để nghỉ ngơi thì lại trở thành chương trình âm nhạc mà chúng tôi bất đắc dĩ phải nghe. Bài nọ nối bài kia, từ nhạc xuân sang bolero rồi quay lại nhạc trẻ'. Có người kể, cả nhà chỉ mong yên tĩnh để em bé ngủ trưa một chút nhưng vừa chợp mắt thì tiếng bass trầm rung cả tường, âm cao chói tai xuyên qua cửa kính. Trẻ chưa kịp ngủ đã giật mình khóc, người lớn đầu óc cũng quay cuồng”, PGS.TS Đào nói.

Không ít người than thở vì bị tra tấn âm thanh từ nhà hàng xóm hát karaoke. Ảnh chụp màn hình

PGS.TS Đào cho biết, việc phải nghe tiếng karaoke lớn, kéo dài nhiều giờ có thể gây ra hàng loạt triệu chứng khó chịu như đau đầu, choáng váng, ù tai, cảm giác tai căng tức. Không ít người còn bị mất ngủ, bứt rứt, dễ cáu gắt dù bản thân chẳng tham gia cuộc vui nào.

Đáng lo ngại hơn, những đối tượng nhạy cảm như trẻ nhỏ, khi thính giác vẫn đang phát triển hay người cao tuổi, người có tiền sử ù tai, nghe kém, rối loạn tuần hoàn tai trong sẽ bị ảnh hưởng rõ rệt hơn. Với họ, tiếng karaoke không còn “cho vui” mà là một dạng phơi nhiễm tiếng ồn kéo dài.

PGS.TS Đào cũng cảnh báo, những âm thanh có bass trầm mạnh kết hợp với âm cao chói khiến tai không có thời gian nghỉ.

“Tai không có nút tắt. Nghe nhiều, chịu nhiều thì tổn thương cũng nhiều”, bà Đào nói và cho rằng tình trạng này “có thể gây ra rối loạn dẫn truyền âm thanh và về lâu dài, suy giảm thính lực có nguy cơ không hồi phục”.

PGS. TS Phạm Thị Bích Đào thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: N.Huyền

Vì vậy, nếu sau những đợt bị “tra tấn âm thanh” kéo dài, bạn xuất hiện ù tai, nghe kém, đau đầu liên tục không rõ nguyên nhân, đừng chờ “qua Tết cho rảnh rồi khám” mà nên đến viện ngay.

Với các gia đình sở hữu dàn karaoke, bác sĩ khuyến cáo nên tiết chế: Chọn thời gian phù hợp, điều chỉnh âm lượng vừa phải, tránh kéo dài nhiều giờ và đặc biệt lưu ý đến hàng xóm xung quanh. Niềm vui của nhà mình không nên trở thành nỗi khổ của cả khu phố.

3 cách tránh phơi nhiễm tiếng ồn

Trong trường hợp không thể loại bỏ hoàn toàn tiếng ồn, bác sĩ khuyến cáo mỗi người có thể chủ động tạo cho mình một môi trường âm thanh dễ chịu hơn:

- Dùng các thiết bị cách âm đơn giản hoặc nút bịt tai chống ồn nhỏ gọn có thể giảm bớt tác động của tiếng ồn khi nghỉ ngơi, làm việc hay ngủ.

- Sử dụng tiếng ồn trắng như tiếng mưa, sóng biển, suối chảy hay âm thanh tivi nhiễu sóng cũng là cách giúp che lấp bớt tiếng karaoke từ bên ngoài.

- Một số người chọn nghe nhạc nhẹ yêu thích vừa giảm căng thẳng vừa bảo vệ tinh thần trước “bão âm thanh”.