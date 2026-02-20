Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đề nghị xác minh, điều tra và xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin Cục ATTP tiếp nhận, tối 19/2, tại xã Ngọc Liên (tỉnh Thanh Hóa) ghi nhận 13 trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn trứng cá cảnh (cá Rồng). Các bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn và đi ngoài, hiện được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc.

Trước sự việc trên, Cục ATTP đề nghị Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa khẩn trương chỉ đạo Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phối hợp chặt chẽ với Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc tập trung điều trị tích cực cho các bệnh nhân. Mục tiêu là bảo đảm an toàn tính mạng, không để xảy ra diễn biến nghiêm trọng.

Đồng thời, ngành y tế địa phương cần tiếp tục theo dõi sát tình trạng sức khỏe các bệnh nhân, trường hợp cần thiết, phải chủ động kết nối hội chẩn liên viện, xin hỗ trợ chuyên môn từ các bệnh viện tuyến trên để kịp thời xử trí các tình huống phát sinh.

Bên cạnh công tác điều trị, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa được yêu cầu chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tiến hành xác minh, điều tra vụ việc; xác định rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm. Công tác giám sát, theo dõi diễn biến vụ ngộ độc cũng phải được triển khai chặt chẽ nhằm phát hiện sớm và hỗ trợ kịp thời nếu xuất hiện thêm các trường hợp tương tự.

Cục ATTP cũng đề nghị địa phương tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân về kiến thức và kỹ năng bảo đảm an toàn thực phẩm, đặc biệt đối với các loại thực phẩm truyền thống hoặc sử dụng theo tập quán địa phương. Việc nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, thói quen không bảo đảm vệ sinh trong lựa chọn, chế biến, bảo quản và sử dụng thực phẩm được nhấn mạnh là giải pháp quan trọng để phòng ngừa ngộ độc.

Người dân được khuyến cáo không ăn các loài động vật hoang dã, thủy hải sản lạ khi không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc chưa nắm rõ cách chế biến an toàn.

Ngoài ra, Sở Y tế Thanh Hóa cần tăng cường kiểm tra, giám sát điều kiện an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm nhỏ lẻ và các điểm kinh doanh thức ăn đường phố, bảo đảm sản phẩm lưu thông trên thị trường đáp ứng quy định.

Kết quả điều tra và diễn biến sức khỏe các bệnh nhân phải được báo cáo kịp thời về Cục An toàn thực phẩm theo quy định.