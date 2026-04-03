MU dự định bán Onana ở kỳ chuyển nhượng hè tới, sau một mùa bóng anh chơi cho Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ theo dạng cho mượn.

Không có ràng buộc hay lựa chọn nào để biến thương vụ trên thành chuyển nhượng vĩnh viễn. Thế nên, Onana dự kiến sẽ trở lại Old Trafford vào tháng 7.

Andre Onana có thể được tăng lương trở lại mùa tới nếu tiếp tục chơi cho MU - Ảnh: SunSport

Việc thủ thành người Cameroon gia nhập Trabzonspor một phần được hỗ trợ chính từ việc Onana tự động giảm lương, sau khi Quỷ đỏ không có suất dự cúp châu Âu mùa 2025/26.

Tất cả thành viên MU sẽ bị cắt 25% lương nếu không được tham dự Champions League, do một điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn được thiết kế để bù đắp khoản doanh thu bị hụt.

Nhưng với việc đoàn quân HLV Michael Carrick đang xếp thứ 3 trên BXH Premier League và nhiều cơ hội dự Champions League mùa tới, mức lương của Onana dự kiến sẽ tăng trở lại mức ban đầu.

Nguồn tin thân cận Andre Onana tiết lộ, anh quyết tâm ở lại và chiến đấu giành vị trí số 1 trong khung gỗ với Senne Lammens.

Các sếp lớn MU đang lo ngại, việc tăng lương khiến sức hút của Onana giảm đi khi anh được đưa lên bàn chuyển nhượng.

Điều này có thể khiến MU đối mặt nguy cơ phải trả một phần lương cho Onana nếu họ muốn thanh lý hoặc cho mượn mùa tới.

Giao kèo giữa người gác đền Cameroon với Quỷ đỏ còn thời hạn đến 2028. Đội bóng thành Manchester cần khoản phí 19 triệu bảng để tránh thua lỗ theo các quy định về lợi nhuận và bền vững của Premier League.