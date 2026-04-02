MU chốt mục tiêu Tonali

Ban lãnh đạo MU đã quyết định đẩy nhanh nỗ lực chiêu mộ Sandro Tonali trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè mở cửa, trong kế hoạch tìm người thay Casemiro.

MU đẩy nhanh mua Tonali. Ảnh: EFE

Các nguồn tin thân cận với Newcastle đang bắt đầu nhận thấy khả năng này có thể trở thành hiện thực, điều mà chỉ vài tháng trước dường như là không thể.

Tonali đang tìm kiếm dự án bóng đá đảm bảo cho anh cơ hội thi đấu tại giải đấu hàng đầu châu Âu mùa sau, đặc biệt là sau nỗi buồn Italia lần thứ 3 liên tiếp không dự World Cup.

Newcastle hiện đang gặp khó khăn ở Ngoại hạng Anh. “Chích chòe” gần như vắng mặt tại cúp châu Âu mùa giải 2026/27, nên đối mặt cuộc tháo chạy hàng loạt của các ngôi sao.

MU nhận thấy cơ hội của mình, nên đang đẩy nhanh nỗ lực đàm phán với Tonali – người hiện cũng được Arsenal quan tâm.

Napoli tham vọng lấy Salah

Theo các hãng truyền thông châu Âu, Napoli có tham vọng đưa Mohamed Salah về Serie A để thi đấu cùng Kevin de Bruyne.

Napoli đặt vấn đề với Salah. Ảnh: LFC

Salah vừa xác nhận rời Liverpool vào cuối mùa giải. Ngôi sao người Ai Cập được liên hệ với các CLB bóng đá Saudi Arabia, nhưng anh chưa có quyết định cuối cùng.

Cầu thủ 33 tuổi từng tỏa sáng tại Serie A với Fiorentina và AS Roma, trước khi trở thành huyền thoại ở sân Anfield.

Napoli có tham vọng cạnh tranh danh hiệu Serie A cũng như thành công ở Champions League. Vì vậy, các quan chức tại sân Diego Maradona rất hy vọng thuyết phục được Salah.

Tất nhiên, trong trường hợp gia nhập Napoli, Salah buộc phải chấp nhận mức lương thấp hơn rất nhiều so với con số anh đang nhận tại Liverpool.

Chelsea muốn có Kounde

Mặc dù hoạt động tài chính thua lỗ, cũng như thất bại trên sân cỏ, Chelsea không ngại chi tiền để tái cấu trúc đội hình trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Chelsea muốn có Kounde. Ảnh: FCB

Theo báo Anh và Tây Ban Nha, Chelsea đang rất quan tâm đến việc chiêu mộ Jules Kounde.

Chelsea từng theo đuổi Kounde trong quá khứ, nhưng không thành công. Cầu thủ người Pháp có vai trò quan trọng trong hệ thống chiến thuật của Hansi Flick.

Barcelona không có ý định bán Kounde. Mặc dù vậy, CLB xứ Catalunya sẽ xem xét nếu nhận được đề nghị hợp lý.

Trước mắt, Chelsea dự kiến đặt vấn đề với Barca về mức giá ban đầu 60 triệu euro.