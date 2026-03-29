Theo Teamtalk, Michael Carrick hiện là ứng viên sáng giá nhất và lãnh đạo MU đang xem xét để bổ nhiệm chính thức vào ghế HLV trưởng, sau thời gian tạm quyền thay Ruben Amorim từ hồi tháng 1.

Thời gian qua, MU được cho vẫn tìm kiếm một HLV hàng đầu mà họ tin rằng có thể giúp đội trở lại với thói quen chiến thắng và giành các danh hiệu.

Carrick ngày càng nhiều khả năng sẽ giành được công việc lâu dài ở MU, sau hợp đồng tạm quyền đến hết mùa. Ảnh: X MUFC Edit

Tuy nhiên, các cuộc thăm dò, đàm phán của đội ngũ MU với các ứng viên chựng lại gần đây, trong bối cảnh Sir Jim Ratcliffe và INEOS giảm hẳn mối quan tâm với 2 ứng viên người Tây Ban Nha – HLV Luis Enrique (PSG), ưu tiên ở lại Paris, còn Unai Emery (Aston Villa) gây hoài nghi.

Trong khi đó, HLV Thomas Tuchel đã cam kết tương lai với tuyển Anh, các ứng viên khác như Julian Nagelsmann, Roberto De Zerbi và Mauricio Pochettino cũng chưa chắc phù hợp,...

Và sau khi xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, các sếp bự ‘Quỷ đỏ’ thấy Carrick là thực tế cho kết quả rõ nhất: 10 trận nắm đội, có đến 7, chỉ thua 1 trận, được người hâm mộ lẫn các cầu thủ vô cùng yêu mến, mong muốn được làm việc cùng lâu hơn, thay vì chỉ đến cuối mùa.

Nhờ Carrick xuất hiện kịp lúc, MU hiện đang xếp thứ 3 Ngoại hạng Anh, rất gần với chiếc vé dự Cúp C1 mùa sau.

Nhưng nguồn trên cũng nhấn mạnh, dù ngày một nghiêng về bổ nhiệm Carrick làm HLV trưởng chính thức, nhưng quyết định cuối cùng sẽ chỉ được các sếp bự MU đưa ra vào cuối mùa giải – với Ngoại hạng Anh còn 7 vòng đấu nữa.